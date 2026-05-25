В Конгрессе США начали расследование против Polymarket и Kalshi: что произошло

В Конгрессе США инициировали проверку крупнейших платформ ставок Polymarket и Kalshi, где пользователи могли использовать непубличную секретную информацию для обогащения. Поводом для расследования стала серия подозрительно удачных и прибыльных сделок, которые критики считают слишком точными, чтобы быть обычным везением.

Как сообщает Bloomberg, председатель надзорного комитета Палаты представителей США Джеймс Комер официально обратился к руководителям компаний с требованием предоставить внутренние документы. Площадки уже заявили о готовности сотрудничать с Конгрессом

Самые громкие скандалы

За последние полтора года рынки прогнозов, позволяющие ставить деньги практически на любые события в мире, приобрели бешеную популярность. Однако вместе с популярностью выросло и количество громких задержаний и блокировок:

В апреле американского военнослужащего обвинили в использовании секретных данных о точном времени запланированного захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Благодаря этому инсайду солдат заработал на платформе более 400 000 долларов США. Polymarket самостоятельно выявила нарушителя и передала материалы в Минюст.

В том же месяце биржа оштрафовала и отстранила трех кандидатов в Конгресс США. Политики пытались торговать "политической инсайдерской информацией", делая денежные ставки на результаты собственных избирательных кампаний.

Отдельное беспокойство в этом году вызвали аномальные сделки, которые пользователи массово заключали прямо накануне официальных политических объявлений президента Дональда Трампа.

По словам Джеймса Комера, растущая тенденция к инсайдерским махинациям на прогнозных площадках прямо свидетельствует о том, что Конгрессу пора вмешаться на законодательном уровне. В частности законодатели хотят оценить, как именно сервисы проверяют личности пользователей, применяют географические ограничения и отслеживают подозрительную активность. Обе площадки уже заявили о готовности сотрудничать с Конгрессом и защищать целостность рынка.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в апреле бразильские регуляторы ограничили доступ сразу к 27 платформам рынков прогнозов, включая лидеров сегмента Polymarket и Kalshi. Решение приняли после проверки их деятельности – сервисы классифицировали как нелегальный беттинг и предоставление нелицензированных услуг по азартным играм. Бразилия является одним из крупнейших онлайн-рынков и самой насильственной экономикой в Латинской Америке с показателем 30-35% регионального ВВП.

