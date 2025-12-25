Страна Европы окончательно отказывается от наземных казино: что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в Швеции будет полностью отменено лицензирование наземных казино, что окончательно закрепляет их исчезновение с легального рынка. В то же время политические лотереи потеряют льготы и подпадут под строгие правила азартного регулирования, включая ограничения на бонусы и кредитование.

Об этом сообщает Spelinspektionen. Государство отменяет саму возможность лицензирования физических казино, а значит ни один оператор больше не сможет легально предлагать казино-игры в стационарных заведениях.

Отмечается, что это решение закрепляет уже свершившийся факт, что сеть государственных казино Casino Cosmopol, которая десятилетиями была символом легального гемблинга в Швеции, полностью прекратила работу еще в апреле 2025 года. Casino Cosmopol оставалось единственным легальным оператором наземных казино в стране и работало под государственным контролем.

Однако падение посещаемости, рост популярности онлайн-гемблинга и усиление социальной критики азартных игр привели к решению о постепенном сворачивании деятельности. Сначала были закрыты отдельные локации, а весной 2025 года – окончательно прекратила работу вся сеть.

Отмена лицензий с 2026 года означает, что возвращение наземных казино в любом формате уже не предвидится. Швеция фактически делает ставку на онлайн-сегмент, который остается лицензированным и жестко регулируемым, а также на политику минимизации вреда от азартных игр.

Отдельный блок изменений касается лотерей, связанных с политическими партиями. В Швеции такие лотереи традиционно использовались как инструмент финансирования партийной деятельности и имели определенные регуляторные послабления. Впрочем, с 2026 года этот подход меняется.

Организаторы политических лотерей будут обязаны четко и открыто указывать, какая именно партия или аффилированная с ней организация стоит за проведением лотереи. Эта информация должна присутствовать во всех рекламных, информационных и торговых материалах – без исключений.

Кроме того, политические лотереи потеряют специальный статус и подпадут под общие правила регулирования азартных игр. В частности, на них будут распространяться:

запрет на использование кредитных средств для участия в играх;

ограничение или полный запрет бонусов и поощрительных предложений;

усиленный контроль со стороны регулятора.

Новые требования будут применяться к политическим партиям, которые участвуют или ранее участвовали в парламентских выборах, а также ко всем связанным с ними структурам и фондам. Таким образом, законодатель стремится обеспечить прозрачность финансирования политики и уменьшить риски злоупотреблений, когда азартные игры используются как скрытый финансовый инструмент.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине делают очередной шаг к цифровизации и прозрачности игорного бизнеса. Лицензии для компаний, работающих в сфере азартных игр, можно будет получать онлайн – через приложение Дія.

