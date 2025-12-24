В Украине снова меняют правила для казино: новая "фишка" появится в Дії

В Украине делают очередной шаг к цифровизации и прозрачности игорного бизнеса. Лицензии для компаний, работающих в сфере азартных игр, можно будет получать онлайн – через приложение Дія.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Запуск соответствующей услуги в Дії планируется в ближайшее время, но точный срок не называется.

По его словам, правительство уже приняло соответствующее постановление, которое позволяет подавать заявления на получение лицензий в сфере азартных игр в цифровом формате.

Речь идет о полном отказе от бумажных процедур и личных визитов в государственное агентство "ПлейСити". Компании смогут подавать заявки дистанционно, а уведомления о решении по лицензии будут получать непосредственно в Дії.

На первом этапе решение о выдаче лицензий, как и раньше, будет принимать "ПлейСити". В то же время, по словам Федорова, следующим шагом станет полная автоматизация процесса – когда система самостоятельно будет принимать решение на основе четко определенных критериев без участия чиновников.

В Минцифры отмечают, что цифровизация лицензирования должна повысить прозрачность игорного рынка, уменьшить коррупционные риски и создать более удобные условия для легального бизнеса. Ожидается, что это также положительно повлияет на поступления в государственный бюджет.

Как сообщал OBOZ.UA, онлайн-казино в Украине за 9 месяцев 2025 года заработали более 45 млрд грн, превысив прошлогодние показатели. Также по оценкам профильных экспертов, только за три квартала 2025 года рынок уплатил почти 14 млрд грн налогов.

