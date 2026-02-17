Страна Европы планирует запретить рекламу азартных игр во время чемпионата: почему и какое решение готовят

Во Франции хотят ограничить рекламу ставок во время чемпионата мира, в частности в двухминутных перерывах на воду, чтобы уменьшить влияние на молодежь. Инициативу поддержал один крупный вещатель, другие операторы и телевещатели призываются последовать примеру, а в будущем возможен полный запрет рекламы "свисток на свисток".

Причиной стало не только рекордное количество матчей и продолжительность турнира, но и введение двухминутных перерывов на воду, которые создают новые рекламные паузы.

Согласно данным, 18% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет участвовали в азартных играх в 2024 году. В ведомстве опасаются, что турнир, который отмечается больше игр и длинным временем проведения, будет стимулировать операторов к чрезмерным затратам на маркетинг, что в свою очередь может привести к увеличению влияния рекламы азартных игр на молодежь.

В рамках переговоров с ассоциацией рекламных сейлз-хаусов телевизионных вещателей и стриминговых платформ один из крупных вещателей уже решил не продавать рекламные паузы во время двухминутных перерывов на воду. Другие компании призвали последовать этому примеру и придерживаться заявленных рекламных бюджетов, чтобы избежать чрезмерной коммерциализации спортивного турнира.

Французский регулятор также предлагает рассмотреть возможность полного запрета рекламы "свисток на свисток" во время крупных спортивных событий в будущем. Это означает, что реклама азартных игр могла бы быть ограничена не только во время матчей чемпионата мира, но и во время других важных спортивных соревнований, чтобы снизить риск чрезмерного воздействия на зрителей, особенно на молодежь.

Отмечается, что ограничение рекламных окон позволит сбалансировать коммерческие интересы операторов с необходимостью защиты аудитории и уменьшения влияния азартных игр на подростков и молодежь. Предыдущие инициативы, когда вещатели отказывались продавать дополнительные рекламные паузы, показали эффективность в сокращении рекламного давления во время спортивных трансляций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, социальная сеть X обновила политику платных партнерств и официально внесла гемблинг и азартные игры в перечень запрещенных индустрий для органического коммерческого сотрудничества. Решение может существенно изменить правила игры и для блогеров, и для беттинг-платформ, которые использовали соцсеть как один из ключевых каналов привлечения трафика.

