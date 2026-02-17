Для блогеров изменится все: X объявил о жестких правилах по азартным играм

Социальная сеть X (бывший Twitter) обновила политику платных партнерств и официально внесла гемблинг и азартные игры в перечень запрещенных индустрий для органического коммерческого сотрудничества. Решение может существенно изменить правила игры и для блогеров, и для беттинг-платформ, которые использовали соцсеть как один из ключевых каналов привлечения трафика.

Об изменении правил говорится в официальном "Центре поддержки" X. OBOZ.UA разбирался, что означают новшества.

Новые правила X: что именно изменилось

X определяет "платное партнерство" как любое взаимодействие с брендом, за которое автор получает вознаграждение или стимулы. Под это определение теперь подпадают:

комиссионные по партнерским ссылкам;

соглашения о распределении дохода;

реферальные коды;

подарки от бренда;

амбассадорские контракты;

любые другие денежные или неденежные компенсации.

Если публикация создана в рамках платного сотрудничества, она должна содержать четкую маркировку вроде Ad или Promoted Content.

В новом перечне индустрий, которые не могут продвигаться через платные партнерства в органических постах, отдельно указаны:

азартные игры и букмекерские сервисы;

лотереи;

социальные казино;

спортивные ставки;

другой гемблинг-контент.

В то же время X подчеркивает, что политика Paid Partnerships отличается от рекламной политики X Ads. То есть контент, запрещенный в формате платного партнерства, теоретически может быть разрешен в рамках официальной рекламной системы платформы – по отдельным правилам.

Фактически X переводит продвижение азартных брендов из плоскости "органического сотрудничества с блогерами" в более жестко регулируемый рекламный формат. Это может:

уменьшить объем аффилированного трафика;

повысить расходы на официальную рекламу;

заставить бренды искать альтернативные площадки для продвижения.

Кого это затронет больше всего

Обновление особенно ударит по аккаунтам, специализирующимся на:

прогнозах на спорт;

сравнении коэффициентов букмекеров;

обзорах казино;

продвижении крипто-казино через лидеров мнений.

Для многих из них X был ключевым каналом органической дистрибуции через личные бренды инфлюенсеров.

Какие санкции предусмотрены

В случае нарушения платформа может:

потребовать удаления поста;

временно ограничить функционал аккаунта (режим "только для чтения");

в случае повторных нарушений – приостановить или полностью заблокировать профиль;

закрыть аккаунты, созданные исключительно для обхода политики платных партнерств.

При определении наказания будет учитываться тяжесть нарушения и предыдущая история соблюдения правил.

