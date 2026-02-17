Для блогеров изменится все: X объявил о жестких правилах по азартным играм
Социальная сеть X (бывший Twitter) обновила политику платных партнерств и официально внесла гемблинг и азартные игры в перечень запрещенных индустрий для органического коммерческого сотрудничества. Решение может существенно изменить правила игры и для блогеров, и для беттинг-платформ, которые использовали соцсеть как один из ключевых каналов привлечения трафика.
Об изменении правил говорится в официальном "Центре поддержки" X. OBOZ.UA разбирался, что означают новшества.
Новые правила X: что именно изменилось
X определяет "платное партнерство" как любое взаимодействие с брендом, за которое автор получает вознаграждение или стимулы. Под это определение теперь подпадают:
- комиссионные по партнерским ссылкам;
- соглашения о распределении дохода;
- реферальные коды;
- подарки от бренда;
- амбассадорские контракты;
- любые другие денежные или неденежные компенсации.
Если публикация создана в рамках платного сотрудничества, она должна содержать четкую маркировку вроде Ad или Promoted Content.
В новом перечне индустрий, которые не могут продвигаться через платные партнерства в органических постах, отдельно указаны:
- азартные игры и букмекерские сервисы;
- лотереи;
- социальные казино;
- спортивные ставки;
- другой гемблинг-контент.
В то же время X подчеркивает, что политика Paid Partnerships отличается от рекламной политики X Ads. То есть контент, запрещенный в формате платного партнерства, теоретически может быть разрешен в рамках официальной рекламной системы платформы – по отдельным правилам.
Фактически X переводит продвижение азартных брендов из плоскости "органического сотрудничества с блогерами" в более жестко регулируемый рекламный формат. Это может:
- уменьшить объем аффилированного трафика;
- повысить расходы на официальную рекламу;
- заставить бренды искать альтернативные площадки для продвижения.
Кого это затронет больше всего
Обновление особенно ударит по аккаунтам, специализирующимся на:
- прогнозах на спорт;
- сравнении коэффициентов букмекеров;
- обзорах казино;
- продвижении крипто-казино через лидеров мнений.
Для многих из них X был ключевым каналом органической дистрибуции через личные бренды инфлюенсеров.
Какие санкции предусмотрены
В случае нарушения платформа может:
- потребовать удаления поста;
- временно ограничить функционал аккаунта (режим "только для чтения");
- в случае повторных нарушений – приостановить или полностью заблокировать профиль;
- закрыть аккаунты, созданные исключительно для обхода политики платных партнерств.
При определении наказания будет учитываться тяжесть нарушения и предыдущая история соблюдения правил.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее YouTube расширил правила для азартных игр. Под удар попали NFT и игровые скины.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!