В ЕС может появиться новый налог на азартные игры: что предлагают в Европарламенте

В Евросоюзе предлагают ввести единый налог для компаний, работающих в сфере онлайн-гемблинга и ставок. Полученные средства планируют направить на финансирование образования и молодежной политики.

Как сообщает NEXT.io, такое предложение поступило от вице-президента Европейского парламента Виктора Негреску. По его оценкам, это может ежегодно приносить 2-4 млрд евро и до 28 млрд евро – в течение всего периода действия долгосрочного бюджета ЕС.

"Я предложил справедливую и реалистичную альтернативу финансирования образования, которая не предусматривает повышения налогов для граждан и не создает дополнительной нагрузки на национальные бюджеты. Речь идет о цифровой, трансграничной индустрии, которая пользуется преимуществами единого рынка ЕС, но пока регулируется недостаточно и облагается налогами неравномерно", – уверяет евродепутат.

Его поправку к будущей Многолетней финансовой рамки уже поддержали более 20 евродепутатов, а также межфракционная группа по вопросам образования.

Налог ЕС – на образование и борьбу с зависимостями

Румынский евродепутат считает, что отсутствие общей европейской рамки способствует недобросовестной конкуренции, уклонению от уплаты налогов и росту черного рынка. Часто прибыли оптимизируются таким образом, что доходы выводятся за пределы ЕС.

Поправка также предусматривает направление 20% будущего долгосрочного бюджета ЕС на образование и повышение квалификации, а также введение мер против нелегальных платформ и для защиты потребителей, в частности несовершеннолетних.

"Самый сильный аргумент в пользу этого решения заключается в том, что эта индустрия в полной мере пользуется преимуществами единого рынка ЕС, цифровой инфраструктуры и трансграничного доступа, но работает по фрагментированным правилам, с неравным налогообложением и недостаточным контролем", — отметил Негреску.

По его словам, скоординированный налог на уровне ЕС позволит решить проблему нехватки ресурсов Евросоюза и обеспечить целевое финансирование образования, развития навыков, профилактики зависимостей, лечения и поддержки психического здоровья.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Эстонии ранее из-за технической ошибки в законе часть онлайн-гемблинга временно не облагалась налогом. Теперь с 1 марта 2026 года ошибка исправлена, и для всех онлайн-игр снова действует единый налог в 5,5%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!