Стримеров-миллионников с Twitch арестовали за рекламу азартных игр: что известно

В Турции арестовали 11 стримеров с миллионными аудиториями на Twitch и Kick по подозрению в рекламе азартных игр – по сути за продвижение игорной платформы по Counter-Strike. Ордер изначально касался и вовсе 19 инфлюенсеров, однако восемь из них избежали ареста. Задержанным же грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Об этом сообщает Türkiye Today. Отмечается, что стримеры видеоигр транслировали открытие лутбоксов на сайте Key Drop, а также размещали соответствующий рекламный контент в соцсетях на своих YouTube-каналах.

Key Drop – платформа, позволяющая пользователям открывать виртуальные кейсы для предметов в игре Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Несмотря на то, что деятельность платформы разрешена уже в Турции, власти страны по-прежнему рассматривают ее деятельность как рекламу азартных игр. Дело в том, что виртуальные предметы Key Drop можно конвертировать в реальные деньги.

Министерство внутренних дел Турции уже заявили, что с платформой связана "уголовная сеть, которая действовала под видом киберспорта". Правоохранители считают, что через Key Drop осуществляются "незаконные денежные операции и вывод доходов в легальный оборот".

Кроме 11 стримеров были задержаны еще 9 человек, которых считают причастными к незаконной деятельности. "Было установлено, что эти лица использовали свои аккаунты в социальных сетях для рекламы и привлечения новых пользователей к азартным играм, что противоречит действующему законодательству Турции", – заявили в министерстве.

Согласно турецкому законодательству, организация или реклама азартных игр без соответствующей лицензии карается лишением свободы. Следственные действия продолжаются, а власти предупредили пользователей об ответственности за участие в подобных схемах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская команда Natus Vincere (NAVI) продолжается пробираться в сетнке основной стадии самого престижного турнира сезона по Counter-Strike 2 – BLAST tv Austin Major 2025. NAVI попала в топ-часть, и в 1/4 финала встретится с французами Vitality. Букмекеры, впрочем, не верят в победу Natus Vincere.

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