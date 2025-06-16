Украинцы вырвались в 1/4 топ-турнира по Counter-Strike 2: с кем сыграют и какие шансы

Украинская команда Natus Vincere (NAVI) продолжается пробираться в сетнке основной стадии самого престижного турнира сезона по Counter-Strike 2 – BLAST tv Austin Major 2025. NAVI попала в топ-часть, и в 1/4 финала встретится с французами Vitality. Букмекеры, впрочем, не верят в победу Natus Vincere.

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Так, по данным FavBet, на победу Vitality в "основное время" действует коэффициент 1.20 (эквивалентно шансу в 83,3%). Тогда как для украинской команды – 4.55 (почти 22% шанса).

При этом участники рынка ставка считают, что игра пройдет без дополнительных раундов. На то, что их не будет после основной игры на первой карте, действует коэффициент 1.08 (92,6%), на второй – 1.09 (91,7%).

Такие прогнозы букмекеров и их ставки основываются на том, что Vitality в 2025 году уже выиграла шесть трофеев в турнирах по Counter-Strike 2. Впрочем, в пользу NAVI играет тот факт, что французы еще ни разу еще не встречались с украинской командой в этом году.

Матч 1/4 финала NAVI против Vitality состоится 21 июня. Победитель этой пары сыграет либо со Spirit, либо с MOUZ. Все игры со стадии четвертьфинала будут проходить в формате Best of 3, то есть до двух побед.

BLAST.tv Austin Major 2025 – первый мейджор по Counter-Strike 2 в США за последние семь лет. Турнир собрал 32 сильнейшие команды мира. Плей-офф для сильнейшей восьмерки пройдет с 19 по 22 июня в легендарном Moody Center.

Расписание матчей BLAST tv Austin Major 2025

19 июня – FURIA против paiN Gaming (22:00 по киевскому времени);

20 июня – Spirit против MOUZ (02:30);

20 июня – FaZe Clan против The MongolZ (21:00);

21 июня – Natus Vincere (NAVI) против Vitality (01:30);

21 июня – 1-й полуфинал (21:00);

22 июня – 2-й полуфинал (01:30);

22 июня – гранд-финал (22:30).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее букмекеры спрогнозировали, как сыграет Украина в отборе на ЧМ-2026 по футболу. Рынок ставок оценил место сборной в группе.

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