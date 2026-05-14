Запуск гигантского казино-судна в Индии заблокирован: чего испугались власти

Высший суд штата Гоа в Индии временно запретил компании Delta Corp запускать новое плавучее казино MV Deltin Royale в реке Мандови вблизи Панаджи. Власти и портовые службы опасаются, что гигантское казино-судно создаст навигационные пробки на реке.

Суд постановил, что судно не может зайти в порт без необходимых морских сертификатов и отдельного разрешения суда. Об этом пишет Hindustan Times.

Речь идет о 112-метровом семиэтажном судне, которое компания планировала использовать вместо старого казино-корабля MV Royale Flotel. Новый лайнер рассчитан примерно на 2 тысячи гостей, тогда как предыдущее судно имело лицензию только на 70 пассажиров.

Иск в суд подали активисты движения Enough Is Enough, а также несколько известных общественных деятелей Гоа. Они утверждают, что новое казино-судно является слишком большим для реки Мандови и может создать проблемы для навигации, экологии и местных рыбаков.

В материалах дела также упоминались предупреждения портовых властей о возможных заторов на реке. Активисты заявляют, что действующее законодательство штата вообще не предусматривает замену одного плавучего казино другим по той же лицензии.

Суд отдельно подчеркнул: даже если компания получит все необходимые сертификаты мореходности, судно все равно не сможет войти в Панаджи без дополнительного согласования суда. Следующее заседание по делу назначено на 6 июля. До этого времени MV Deltin Royale, вероятно, не сможет войти в реку Мандови.

Что известно о судно-казино

MV Deltin Royale сейчас находится в порту Мормугао. Представители Delta Pleasure Cruise Company сообщили суду, что судно пока не имеет документа, подтверждающего техническую пригодность и безопасность корабля для эксплуатации.

По данным Indian Express, новое судно имеет длину 112 метров и ширину 28 метров. Местные жители считают, что появление такого большого казино-корабля может существенно изменить нагрузку на реку Мандови, где уже работают шесть плавучих казино.

Гоа в целом остается одним из немногих регионов Индии, где разрешены оффшорные казино. Законодательство штата позволяет проводить"живые" азартные игры именно на плавучих судах, пришвартованных на реке Мандови.

По официальным данным властей Гоа, казино приносят бюджету штата сотни миллионов рупий ежегодно в виде лицензионных платежей и налогов. В то же время тема расширения игорного бизнеса в регионе давно вызывает конфликты между операторами казино, местными жителями и экологическими активистами.

