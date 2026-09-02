Строительство оригинального супер-казино в Лас-Вегасе почти закончено: как выглядит сооружение стоимостью $4 млрд

В "столице азартных игр" Лас-Вегасе в США приближается к завершению строительство одного из самых необычных сооружений на знаменитом Стрипе – 42-этажной башни в форме гитары высотой 200 метров. Ее фасад почти полностью закрыли фирменными голубыми стеклянными панелями.

Об этом сообщает World Casino News. Новый Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas планируют открыть во второй половине 2027 года, а общий объем инвестиций в проект превысит $4 млрд.

Башня в форме гитары стала главной новой конструкцией на месте бывшего The Mirage. Ее высота составит около 660 футов – более 200 метров, а само здание будет насчитывать 42 этажа. В башне предусмотрено около 675 номеров и люксов.

Фасад "гитары" уже почти полностью покрыт синим стеклом, а после завершения строительства башня получит систему освещения, которая будет создавать шесть лучей, напоминающих струны гитары. По замыслу разработчиков, они будут подсвечивать небо на высоту до 6 км.

Что будет внутри

Гитарная башня – лишь часть масштабной реконструкции бывшего Mirage. На территории комплекса планируют создать казино площадью около 16,3 тыс. квадратных метров.

Кроме игрового зала, посетителям предложат рестораны, магазины, бассейны, спа-центры, бары и развлекательные площадки. В комплексе также предусмотрены два больших концертных пространства.

Hard Rock Live сможет принимать около 5 тыс. человек, а пятиэтажный West Theater – примерно 2 тыс. зрителей. Отдельно предусмотрены конференц-залы и другие объекты для туристов. В целом обновленный курорт будет располагать примерно 3,6-3,7 тыс. номеров и люксов.

Как Mirage превращается в Hard Rock

Реконструкция стала завершением многолетней истории одного из самых известных казино Лас-Вегаса. Hard Rock International и Seminole Gaming приобрели Mirage в 2022 году примерно за $1 млрд.

Легендарный курорт окончательно прекратил работу в июле 2024 года. После этого начались демонтаж и масштабная реконструкция территории.

В июле 2024 года Mirage еще работал в последний день перед закрытием, а уже осенью начались масштабные работы по демонтажу. К ноябрю значительную часть территории очистили от старых конструкций.

Весной 2025 года на площадке уже шли фундаментные работы для будущей гитарной башни. В течение 2025 года конструкция начала быстро набирать высоту, а теперь основная часть фасада уже приобрела готовый вид.

Зданию пророчат статус новой достопримечательности Лас-Вегаса

Форма гитары является ключевой частью концепции нового курорта. Hard Rock рассчитывает сделать здание узнаваемой частью панорамы города – по аналогии с другими архитектурными символами Las Vegas Strip.

Проект также должен стать одним из крупнейших новых курортов, реализованных в городе за последние годы. Общая площадь и масштаб комплекса значительно превышают параметры самой гитарной башни, поскольку компания фактически создает на месте бывшего Mirage полностью новую туристическую и развлекательную локацию.

По планам Hard Rock, после открытия комплекс должен обеспечить работой тысячи людей и привлечь дополнительный поток туристов. В то же время сам масштаб проекта показывает, насколько дорого сегодня обходится строительство нового казино-курорта. Его стоимость оценивают более чем в $4 млрд, а по отдельным оценкам – до $5 млрд.

Как сообщал OBOZ.UA, также самый известный долгострой в Лас-Вегасе превратят в необычное казино. Здание украсит огромный фасад в форме сердца со светодиодным экраном.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!