Студент со Львовщины выиграл полмиллиона гривен в лотерею: куда потратит средства

24-летний студент Роман Городецкий со Львовщины приобрел лотерейный билет на АЗС и неожиданно выиграл 500 000 грн. Молодой человек планирует потратить выигрыш на обучение, совершенствование навыков и путешествия, а также на приятные моменты вместе с девушкой, которая была рядом в день счастливого приобретения билета.

Об этом сообщает МСЛ государственные лотереи. Вместе с девушкой Софией он посетил заправку неподалеку Дрогобыча и решил приобрести несколько лотерейных билетов.

Один из них, билет мгновенной лотереи, принес студенту 500 000 гривен. "Я начал покупать лотереи несколько месяцев назад – для меня это недорогое развлечение. Поэтому в тот день мы с Софией специально заехали и взяли по несколько билетов разных лотерей. И один из них оказался счастливым", – рассказывает Роман.

Он добавляет, что момент открытия билета был особенным. "Когда стираешь защитный слой билета, где-то в глубине мечтаешь, но не очень веришь, что повезет именно тебе. А тут как-то сработало. Видимо, я просто оказался в нужном месте в нужное время. В тот день нам везло, примерно треть билетов имели выигрыш, среди них были и небольшие суммы – самая большая 100 гривен и билет на полмиллиона", – отметил он.

Сейчас Роман уже оформил свой выигрыш и ожидает выплату. "До сих пор не привык к самой цифре, но теперь точно знаю, что повезти может любому. Главное, как в известном анекдоте, – купить лотерейный билет", – признается он.

Интересно, что билет мгновенной лотереи, который принес Роману полмиллиона, стоил всего 20 гривен. В этой лотерее предусмотрено два главных приза по 500 000 грн. Один выиграл Роман, а второй до сих пор ждет своего счастливца в любой точке продажи лотерей.

