В Украине переписали правила для сферы азартных игр: что изменилось

В Украине перезапустили систему лицензирования азартных игр. Теперь лицензии будет выдавать новое агентство "ПлейСити", а все организаторы обязаны подтвердить безупречную репутацию, отсутствие связей с государством-агрессором и внедрить механизмы ответственной игры. Отмечается, что усиленный онлайн-мониторинг и прямой контроль налоговой позволят обеспечить прозрачность рынка.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины. Впервые за последние полтора года запускается механизм выдачи лицензий, что позволит легальным организаторам азартных игр официально работать и наполнять бюджет.

Лицензии отныне будет выдавать государственное агентство "ПлейСити", а все поступления от платы за них и от налогов обещают направлять на усиление обороноспособности. С 2024 года выдача лицензий была полностью заблокирована, что фактически заморозило рынок.

Как пояснила заместитель министра цифровой трансформации по вопросам цифровой экономики Наталья Деникеева, сейчас государство "перезапускает систему" и ожидает, что только в первые месяцы заявки на получение лицензий принесут около 50 миллионов гривен, и эта цифра будет расти. Новые правила предусматривают:

обязательную безупречную деловую репутацию для всех участников рынка;

для всех участников рынка; полное отсутствие связей с государством-агрессором ;

; механизмы ответственной игры – лимиты времени и расходов, инструменты самоограничения, запрет стимулов вроде бесплатного алкоголя или бонусов.

Важно, что эти условия касаются не только новых участников рынка, но и действующих лицензиатов. Они получили два месяца, чтобы подтвердить соответствие новым лицензионным требованиям в "ПлейСити". Иначе компании рискуют получить штраф или даже потерять лицензию.

Отдельный акцент сделан на прозрачности. Государственная система онлайн-мониторинга расширяет свои возможности и теперь будет отслеживать не только действия игроков, но и поведение организаторов. Она должна предотвращать лудоманию и гарантировать соблюдение принципов ответственной игры.

Кроме того, к системе прямой доступ получит Государственная налоговая служба. Отмечается, что это позволит налоговикам в режиме реального времени контролировать финансовые показатели компаний и своевременность уплаты налогов, что сделает бюджетные поступления более прогнозируемыми.

Министерство цифровой трансформации заявляет, что его приоритет – создать "цивилизованный рынок азартных игр и лотерей", вывести бизнес из тени и гарантировать стабильные поступления в бюджет. Первую очередь обновленной системы онлайн-мониторинга планируют запустить уже до конца 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине любой выигрыш в лотерею или азартную игру автоматически облагается налогами в размере 23% (18% НДФЛ + 5% военный сбор). Уплату осуществляет организатор при выдаче приза, а игрок получает только "чистую" сумму после отчислений.

