Суд ЕС разрешил штрафовать YouTube за рекламу азартных игр: какое условие было указано

Европейский суд справедливости вынес решение по делу о распространении незаконной рекламы азартных игр в цифровом пространстве. Суд пришел к выводу, что YouTube может быть привлечен к ответственности за гемблинг-контент пользователей, если способствовал его монетизации и знал о его наличии.

Об этом сообщает ANSA. Прецедент возник в результате судебного конфликта между компанией Google и итальянским регулятором AGCOM, который оштрафовал IT-гиганта на 750 тысяч евро именно за популяризацию азартных игр на видеохостинге.

Суть дела

Итальянский регулятор выяснил, что пять YouTube-каналов систематически рекламировали сайты с азартными играми. Более того, блогеры призывали зрителей присылать видео своих реальных выигрышей за денежное вознаграждение, стимулируя интерес к азартным играм.

За нарушение запрета на рекламу азартных игр AGCOM наложил на Google штраф в размере 750 тыс. евро и потребовал удалить 630 роликов с рекламой азартных игр. Компания пыталась отменить штраф, утверждая, что YouTube – это лишь нейтральная площадка, а обвинения в распространении рекламы азартных игр не могут быть адресованы самой платформе, ведь это приведет к цензуре.

По общему правилу, YouTube обладает "защитой от ответственности" за контент пользователей. Однако Суд ЕС подчеркнул: этот статус действует только до тех пор, пока платформа не вовлечена в коммерческое сотрудничество с авторами, продвигающими азартные игры.

Почему монетизация игорного контента стала решающим фактором:

Чтобы подключить канал к партнерской программе (YouTube Partner Program) и делить доходы от рекламы, Google тщательно проверяет тематику канала и его самые популярные видео .

. Суд отметил: если в ходе проверки гемблинг-каналов компания видела, что они систематически рекламируют азартные игры, она больше не может заявлять, что не знала о нарушении .

. Если итальянский суд подтвердит эти факты, Google "не могла обоснованно не знать", что ключевым направлением этих пяти каналов были именно азартные игры и сопутствующая им реклама.

Пределы ответственности за нелегальный гемблинг

Чтобы избежать чрезмерного давления на онлайн-сервисы, Суд ЕС обозначил пределы:

решение не обязывает YouTube проверять абсолютно все видео на наличие скрытой рекламы азартных игр перед публикацией;

YouTube проверять абсолютно все видео на наличие скрытой рекламы азартных игр перед публикацией; платформа не несет ответственности автоматически, если алгоритмы или жалобы пользователей просто зафиксировали видео с азартными играми.

Главный фактор – самостоятельная оценка и одобрение каналов с азартными играми со стороны Google с целью получения совместной прибыли от монетизации.

Последствия для рынка азартных игр и IT-сектора

Эксперты отмечают, что это решение создает жесткий барьер для скрытого продвижения азартных игр через видеохостинги в Европе.

В то же время юристы предупреждают об обратном эффекте: чтобы избежать ответственности за рекламу азартных игр или других запрещенных сфер, платформы могут вообще уменьшить глубину проверки каналов перед монетизацией, что противоречит концепции Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Окончательную точку в деле о штрафе за рекламу азартных игр в размере 750 тысяч евро поставит Государственный совет Италии, опираясь на выводы Суда ЕС.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Google существенно ужесточит правила рекламы азартных игр, распространив требования об обязательной сертификации на все категории этой ниши. Таким образом, сайты на бесплатных субдоменах и ресурсы, не связанные с гемблингом, попадут под полный запрет, а управляющие аккаунтами (MCC) за систематические нарушения навсегда лишатся права получать рекламные сертификаты.

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