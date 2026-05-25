Суд поставил точку: первое легальное казино Украины официально стало банкротом: первое легальное казино Украины

Одно из самых известных казино Киева – "Премьер Палац" – официально признали банкротом. Хозяйственный суд города Киева открыл процедуру ликвидации компании после почти двухлетней судебной тяжбы и многомиллионных долгов. Речь идет о заведении, которое работало в премиальном сегменте в центре столицы в здании отеля.

Об этом пишет iGB и еще ряд профильных изданий. Речь идет о деле № 910/4637/24.

Отмечается, что "Премьер Палац" был одним из символов игорного рынка после легализации азартного бизнеса в Украине. Именно это заведение стало первым казино, которое получило официальную лицензию после запуска реформы.

Суд закрыл путь для спасения

Дело о банкротстве ООО "Казино "Премьер Палац" открыли еще в мае 2024 года. За это время арбитражный управляющий пытался найти активы для погашения долгов и варианты финансового оздоровления компании, однако безрезультатно.

Общая сумма претензий кредиторов превысила 380 млн грн. Среди крупнейших:

"ПлейСити" – более 152 млн грн;

ООО "Энергопоставка" – более 111 млн грн;

Главное управление ГНС в г. Киеве – более 104 млн грн налогового долга и штрафов;

отель "Премьер Палац" – более 6 млн грн.

Как отмечается в материалах дела, компания не смогла предложить ни план санации, ни мировое соглашение с кредиторами. 22 апреля 2026 года судья принял решение прекратить процедуру распоряжения имуществом и перейти к ликвидации компании.

Суд признал, что предприятие находится в состоянии "устойчивой финансовой несостоятельности", а возможностей для восстановления платежеспособности нет. Ликвидатором назначили арбитражного управляющего Петра Реверука.

Он должен до апреля 2027 года провести инвентаризацию активов, продать имущество компании и подготовить ликвидационный баланс. После решения суда:

деятельность казино официально прекращается;

все долги считаются такими, срок уплаты которых наступил;

начисление штрафов и пени останавливается.

Компания пыталась оспорить требования кредиторов и затянуть процедуру банкротства. Дело рассматривали в апелляции и кассации, однако суды подтвердили обоснованность претензий. В результате кредиторы отказались от любых попыток спасти бизнес и поддержали полную ликвидацию.

Какие правила действуют для наземных казино в Украине

Закон позволяет открывать казино только в определенных локациях и при жестких условиях. Основные требования:

казино могут работать только в отелях категории 4-5 звезд ;

; для Киева минимальное количество номеров в отеле – от 150;

в других городах – от 100 номеров;

обязательная система видеонаблюдения и контроль доступа;

все оборудование должно быть сертифицировано;

игрокам должно быть больше 21 года;

оператор должен иметь украинское юрлицо и подтвержденное происхождение средств.

Также компании платят дорогие лицензии и налоги. Стоимость лицензии для казино в Киеве была одной из самых высоких на рынке после легализации.

