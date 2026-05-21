Украина признала лудоманию риском для нацбезопасности: готовят стратегию до 2035 года

В Украине впервые связали игровую зависимость с рисками для национальной безопасности. В Министерстве цифровой трансформации заявили, что во время войны лудомания стала не только социальной или медицинской проблемой, но и фактором финансовой и психологической уязвимости граждан.

Речь идет о Стратегии по минимизации негативного влияния азартных игр и борьбы с лудоманией до 2035 года, которую разработало Минцифры. Документ предусматривает изменение подхода государства – от реагирования на последствия зависимости к системной профилактике и раннему выявлению проблемы, пояснила заместитель министра цифровой трансформации Наталья Деникеева в своей колонке.

По ее словам, финансовая зависимость и долги могут делать людей более уязвимыми к манипуляциям и давлению. Особое внимание власти планируют уделить нелегальному рынку азартных игр, который работает через VPN, криптовалюты и "зеркала" сайтов.

В рамках стратегии к борьбе с лудоманией привлекут более 40 органов и институтов. В частности:

Минздрав будет отвечать за раннее выявление игровой зависимости, медицинский скрининг и программы лечения;

МОН – за информирование молодежи о рисках азартных игр;

Минсоцполитики – за поддержку семей и людей с зависимостью;

правоохранительные органы и регулятор – за борьбу с нелегальным игорным рынком.

Отдельный блок стратегии касается технологического контроля за теневым сегментом. Власти планируют использовать анализ финансовых потоков, взаимодействие с банками для блокировки платежей, а также искусственный интеллект для поиска скрытой рекламы казино и "зеркал" заблокированных платформ.

В Минцифры отмечают, что именно нелегальный сегмент сейчас создает наибольшие риски для игроков, поскольку там отсутствуют механизмы самоограничения, лимиты и контроль возраста. По данным госагентства "ПлейСити", только в течение прошлого года в Украине заблокировали более 3500 нелегальных онлайн-казино.

Стратегия рассчитана до 2035 года и должна создать систему долгосрочного контроля за рынком азартных игр, которая сможет адаптироваться к новым цифровым рискам.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее государственный регулятор рынка азартных игр и лотерей Украины "ПлейСити" сменил подчинение и перешел под непосредственный контроль премьер-министра. Это означает, что отныне азартная отрасль будет координироваться напрямую через Кабинет министров, без посредничества профильного министерства.

