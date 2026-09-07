Женщина выиграла 115 млн фунтов стерлингов в лотерею, но половины состояния у нее уже нет: что произошло

Англичанка Фрэнсис Коннолли выиграла 115 млн фунтов стерлингов в лотерее в 2019 году, но с тех пор вместе с мужем пожертвовала на благотворительность уже около половины выигрыша. Часть денег они направили на помощь пожилым людям, борьбу с одиночеством, поддержку спортсменов и людей, оказавшихся в затруднительном положении.

Об этом пишет Mirror. До выигрыша в лотерее Фрэнсис вела вполне обычную жизнь. Она работала социальным работником и учительницей, а помогать другим начала ещё в детстве.

В 2019 году её семья получила шанс, о котором мечтают миллионы людей по всей Европе. Лотерейный билет принес Фрэнсис и Падди огромный джекпот в размере 115 млн фунтов стерлингов. После такого выигрыша семья могла позволить себе практически любые покупки — от дорогих автомобилей и недвижимости до роскошных путешествий.

Однако Коннолли решила, что не хочет просто копить деньги. Вместе с мужем она создала PFC Trust — благотворительный фонд, который начал финансировать различные инициативы и помогать людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Куда делась половина 115 млн фунтов

По словам семьи, с момента победы они уже отдали на благотворительность примерно половину выигранных денег. Для самой Фрэнсис это не стало проблемой. Она объясняет, что понятие "достаточно денег" у каждого человека разное. По её мнению, если семья обеспечена, у детей есть всё необходимое для комфортной жизни, а самому человеку уже за 50, нет особого смысла пытаться сэкономить каждый фунт.

Коннолли фактически решила воспользоваться своим финансовым положением, чтобы помочь другим ещё при жизни. При этом миллионерша подчеркивает, что не считает себя человеком, способным решить все социальные проблемы исключительно собственными силами.

За годы работы PFC Trust семья Коннолли поддержала немало различных инициатив. В частности, на средства фонда были приобретены специальные караваны для отдыха, которые помогают людям получить возможность отдохнуть и сменить обстановку.

Также финансировались проекты, направленные на борьбу с одиночеством, в частности среди пожилых людей. Отдельным направлением стала помощь пожилым людям в освоении цифровых технологий — то есть поддержка тех, кому сложно пользоваться современными технологиями.

Фонд также помогал с доставкой продуктов людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Еще одно направление — поддержка спортивных организаций. На деньги семьи приобретали дефибрилляторы для местных спортивных секций, что потенциально может спасти жизнь во время тренировок или соревнований.

Миллионерша не отказалась от роскошной жизни

В то же время Фрэнсис не превратилась в аскетку после выигрыша. Она вместе с мужем живет в просторном доме в Тиссайде и может позволить себе дорогой отдых. Но супруги не демонстрируют желания бесконтрольно тратить деньги.

По словам Коннолли, даже после получения огромного выигрыша они могут купить подержанные часы Cartier или автомобиль Aston Martin с пробегом, а не обязательно тратить огромные суммы на совершенно новые предметы роскоши.

Муж Фрэнсис, Падди, при этом продолжает управлять собственным бизнесом в сфере пластмасс. Сама миллионерша говорит, что после выигрыша их жизнь изменилась, но не настолько, как можно было бы подумать.

Фрэнсис не скрывает, что могла бы оставить себе значительно большую часть выигрыша. Но она считает, что после определенного уровня богатство перестает приносить принципиально новое качество жизни.

Женщина объясняет, что на момент выигрыша ей было уже за 50, а её дети были достаточно взрослыми и обеспеченными. Поэтому вместо того, чтобы годами накапливать десятки миллионов фунтов, она решила постепенно передавать часть денег другим.

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