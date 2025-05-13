Свитолина сыграет в четвертьфинале WTA: кто соперница и какие прогнозы букмекеров

В Риме 13 мая украинка Элина Свитолина сыграет против американки Пейтон Стернз за выход в полуфинал турнира WTA 1000. Букмекеры считают явной фавориткой противостояния именно украинку.

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На победу Свитолиной в основное время, по данным FavBet, действует коэффициент 1.36. Шансы на победу Стернз букмекеры оценивают коэффициентом 3.35.

При этом большинство ставит на то, что счет по сетам составит 0:2 в пользу Свитолиной (коэффициент 1.86). А на победу по отдельным сетам действуют такие коэффициенты:

1 сет: победа Свитолиной – 1.46, победа Стернз – 2.88;

2 сет: Свитолина – 1.39, Стернз – 3.00.

Свитолина против Стернз: статистика

Стернз одержала всего 3 победы в 10 последних матчах против теннисисток из топ-10 (30%). Свитолина же выиграла 33 из 38 матчей против соперниц, не входящих в топ-20 (87%).

В целом Стернз второй раз в карьере дошла до четвертьфинала на "тысячнике". В 1/8 финала турнира американка остановила бывшую первую ракетку мира Наоми Осаку – 6:4, 3:6, 7:6. Также ей удалось обойти действующую чемпионку Australian Open Мэдисон Киз – 2:6, 6:2, 7:6.

Свитолина одержала уверенную победу над американкой Даниэль Коллинз – 6:4, 6:2. В третьем раунде у был непростой матч против Хейли Баптист – 6:4, 3:6, 6:4, а еще в одном матче украинка выиграла у испанки Джессики Бузас-Манейро – 6:4, 7:6.

Между собой теннисистки еще никогда не играли. "Пейтон играет очень хорошо, на этой неделе она победила сильных соперниц. Всегда нужно выходить на корт с боевым настроем. Я действительно с нетерпением жду следующего матча", – цитирует заявление Свитолиной Tennis Channel.

Элина Свитолина сыграет против Пейтон Стернз в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 13 мая ориентировочно в 20:00 по киевскому времени на корте Campo Centrale, 4-м запуском после матча Синнер – Черундоло.

Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры назвали фаворита на победу в итальянской Серии А. В настоящее время сыграно 36 туров, до окончания чемпионата осталось два.

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