Сын не успел купить лотерейный билет, а отец выиграл 250 тысяч фунтов: на что победитель потратит выигрыш

Шотландец Нил Макгрегор выиграл 250 тысяч фунтов стерлингов в лотерее после того, как сын, который когда-то упустил крупный выигрыш на своей улице, посоветовал родителям купить билет. Часть денег Нил и его жена планируют потратить на поездку в Грейсленд, угощения для семьи и первый автомобиль для внучки.

Об этом пишет Postcode Lottery. История выигрыша началась ещё несколько лет назад: сын Нила, Скотт, жил в Бридж-оф-Эрн, примерно в 20 милях от родительского дома.

Именно там соседи Скотта в своё время стали участниками крупного выигрыша — они вместе разделили огромный призовой фонд в размере 10,2 миллиона фунтов стерлингов. Скоттнаблюдал за этой историей и сам планировал присоединиться к лотерее. Однако постоянно откладывал это решение и в итоге так и не купил билет.

После этого он решил хотя бы не дать родителям упустить подобный шанс. Скотт посоветовал Нилу и его жене Ирен принять участие в лотерее и указать в качестве адреса для участия свой домашний адрес.

И именно этот совет в итоге принес семье огромный выигрыш. "Это всё благодаря нашему сыну. На улице, где он жив, был крупный выигрыш. Он собирался купить билет, но так и не сделал этого, поэтому посоветовал нам сделать это", – рассказал Нил.

Нил стал одним из двух победителей: его почтовый индекс на этот раз оказался среди тех, которые принесли своим владельцам значительные призы. Для мужчины, который до выхода на пенсию работал руководителем объекта, выигрыш стал совершенно неожиданным событием.

Он признался, что никогда раньше не сталкивался с такими деньгами и не мог поверить в свою удачу. Нил и его жена Ирен уже знают, как хотят отметить неожиданное богатство.

Одним из главных пунктов в их планах стала поездка в Грейсленд — знаменитый дом Элвиса Пресли в Мемфисе, США. Супруги уже бывали там раньше, однако давно мечтали вернуться в легендарную резиденцию музыканта.

Несмотря на огромный выигрыш, супруги не собираются тратить все деньги исключительно на себя. Один из планов семьи — побаловать своих близких. Нил и Ирен хотят устроить праздник для всей семьи и потратить часть средств на важную покупку для своей внучки. В частности, они планируют купить ей первый автомобиль.

Интересно, что Нил оказался не единственным крупным победителем в этой местности: его сосед через дорогу, Кит Гибб, также получил 250 тысяч фунтов стерлингов. Для Кита выигрыш стал особенно приятным подарком, ведь он получил деньги всего за несколько дней до своего дня рождения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американец Джордж Захария из Массачусетса выиграл в лотерею $1 млн, но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения безбедной пенсии своей матери. Победитель выбрал единовременную выплату и получил 650 тысяч долларов до уплаты налогов, а счастливый билет стал крупнейшим лотерейным выигрышем в истории города.

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