Сын Трампа устроился на работу в букмекерскую компанию: чем будет заниматься

Старший сын избранного во второй раз за карьеру президентом США Дональда Трампа – Дональд Трамп младший, стал стратегическим советником криптобеттинговой платформы Kalshi. По его словам, именно этой платформой он пользовался в день выборов, чтобы следить за результатами голосования.

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О назначении сообщили в самой компании. "Смелый деловой настрой Дональда и глубокое понимание динамики рынка идеально соответствуют миссии Kalshi по переосмыслению того, как Америка взаимодействует с информацией. Его стратегическое руководство поможет ускорить наш рост, усовершенствовать наши рыночные стратегии и открыть двери для новых партнерств и аудиторий", – заявил генеральный директор Kalshi Тарек Мансур.

В свою очередь Трамп-младший признался, что он и его близкие использовали Kalshi, чтобы узнать результаты раньше традиционных СМИ. Поэтому он и выразил желание сотрудничать с платформой после выборов президента в США.

Напомним, что платформа Kalshi стала известной после победы в Федеральном суде над Комиссией по торговле товарными фьючерсами, которая проложила компании путь к возможности легального приема ставок на выборы в США. Только во время выборов президента США Kalshi удалось привлечь ставок на сумму 430 миллионов долларов.

По словам Тарека Мансура, после легализации ставок на выборы количество пользователей Kalshi выросло. Самыми популярными рынками на сайте после завершения выборов являются потенциальные получатели помилования от президента Джо Байдена и ежедневная самая высокая температура в городах страны.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что пользователи интернета пытаются угадать, о чем будет говорить избранный президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи. В общей сложности они поставили более $3,3 млн на разные слова, которые могут быть произнесены 20 января. Ожидается, что он будет очень часто упоминать Америку и не обойдет стороной своего предшественника Джо Байдена.

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