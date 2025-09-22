Сюрприз ко дню рождения: американец сорвал джекпот прямо перед юбилеем – как потратит деньги

Житель города Клинтон (округ Сэмпсон, Северная Каролина, США) Кори Хэмилтон сорвал джекпот в размере $130 тысяч в лотерею незадолго до своего дня рождения. Счастливый билет стоимостью $1 он купил в обычном продуктовом магазине. Вероятность собрать выигрышную комбинацию составляла всего 1 к 962 598.

Своими впечатлениями Хэмилтон поделился с NC Lottery. Он рассказал, что узнал о своей удаче Хэмилтон очень ранним утром, когда сверил результаты розыгрыша в Cash 5.

"Я проснулся в 3:30 и подумал: "Постойте, этого не может быть!" Все как бы упорядочилось ко дню моего 40-летия в субботу", – вспоминает победитель.

Хэмилтон уже забрал свой приз в лотерейном центре. После удержания налогов ему выплатили "на руки" $93 275.

Полученные деньги он собирается потратить на покупку нового грузовика, оплату счетов и накопления к пенсии. "Я всегда думал, что если суждено – значит, так и будет", – признался счастливчик.

Cash 5 – одна из шести лотерей Северной Каролины. Игроки могут покупать билеты в рознице, онлайн или через официальное мобильное приложение. Текущий джекпот в розыгрыше составляет $110 тысяч.

