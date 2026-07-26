Тайна джекпота в размере 1,82 млрд долларов раскрылась спустя 7 месяцев: кем оказался победитель рекордной лотереи

Личность победителя рекордного джекпота в лотерее Powerball в размере 1,82 миллиарда долларов скрывали почти семь месяцев, а теперь стало известно, что им оказался младший брат мэра города Норт-Литл-Рок в Арканзасе. Счастливый билет он купил за 30 долларов на заправке, выбрав случайную генерацию чисел, и уже первая из десяти комбинаций принесла ему второй по величине выигрыш в истории.

Об этом пишет New York Post. Новость сразу же вызвала резонанс в США, ведь имя брата мэра в последнее время уже фигурировало в заголовках из-за расследования дела о нападении.

После рождественского розыгрыша организаторы лишь сообщили, что выигрышный билет был приобретен в Арканзасе. Кто именно сорвал второй по величине джекпот Powerball за всю историю, оставалось загадкой. Только теперь американские журналисты установили личность нового мультимиллиардера.

Им оказался Трейси Хартвик – брат действующего мэра Норт-Литл-Рока, который уже третий срок возглавляет город. Накануне Рождества мужчина купил в магазине и на автозаправке билет и доверил выбор чисел компьютеру. За 30 долларов он получил билет с десятью случайными комбинациями.

Судьба решила всё уже в первой строке. Именно она полностью совпала с выигрышной комбинацией — 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19. Остальные девять комбинаций уже не имели никакого значения.

Джекпот в 1,82 миллиарда долларов стал вторым по величине в истории Powerball. Такие призовые фонды накапливаются только после многих тиражей без главного победителя, поэтому шанс выиграть такую сумму крайне мал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинец выиграл 71 540 грн в лотерее благодаря многотиражному билету, который автоматически участвовал в шести последовательных розыгрышах; за пять угаданных номеров он получил 71 393 грн. Победитель рассказал, что выбирает числа, просматривая статистику предыдущих розыгрышей, а выигранные средства планирует потратить на собственные нужды, хотя конкретного назначения для них пока не определил.

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