Такие люди более склонны к зависимости от азартных игр: ученые раскрыли неожиданную черту характера

Люди с природной склонностью к жадности чаще играют в азартные игры и чаще испытывают от этого вред. К такому выводу пришли ученые из Университета Лидса по результатам двух масштабных исследований.

Результаты своего исследования они опубликовали в Personality and Social Psychology Bulletin. Оно состоит из двух этапов опросов: первый охватил 1118 взрослых из Нидерландов, тогда как второй – 4783 человека из Англии, где рынок азартных игр значительно больше.

Что обнаружили ученые

По мнению исследователей, более жадные люди чаще играют, участвуют в большем количестве видов игр и чаще сообщают о финансовых и эмоциональных проблемах из-за азартных игр. Речь идет о так называемой диспозиционной жадности – устойчивой черте характера, которая проявляется как постоянное желание иметь больше и неудовлетворенность тем, что есть.

Ученые отмечают: жадность действует отдельно от импульсивности – другой черты, которую традиционно связывают с рискованным поведением. "Нас несколько удивило, что жадность предполагает вред от азартных игр даже за пределами импульсивности", – отметил соавтор исследования Джошуа Веллер.

Почему жадным труднее остановиться

Ученые обнаружили, что жадность связана с искаженным мышлением. Люди с более высокими показателями жадности чаще верят, что игра снимает стресс или принесет счастье, и склонны к иллюзии контроля – ложного убеждения, что личные навыки могут повлиять на чисто случайный результат.

"Жадный склад ума может делать азартные игры более привлекательными и потенциально затруднять выход из них", – объясняет Веллер.

Важное предостережение от авторов

Исследователи подчеркивают: их выводы не следует воспринимать как основание для осуждения игроков. По словам Веллера, перекладывание всей ответственности на человека может усилить чувство вины и стыда – и уменьшить готовность обращаться за помощью. Жадность, по мнению ученых, – лишь один фрагмент более сложной картины, которая включает среду, доступность игр и социальные обстоятельства.

Исследование также имеет ограничения: данные собраны методом опроса и не позволяют утверждать, что жадность напрямую вызывает зависимость – возможно и обратное влияние.

