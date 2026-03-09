Такого не было никогда: Формула-1 впервые заключила официальное партнерство с букмекером

Чемпионат мира по автогонкам Formula One World Championship накануне старта сезона – перед этапом в Мельбурне – впервые в истории подписал официальное партнерство с букмекерским оператором. До этого соглашения с букмекерами заключали только отдельные команды или организаторы этапов, и никогда – сама серия. Контракт открывает для чемпионата сегмент беттинга на уровне всей лиги, а использование официальной телеметрии позволит делать live-ставки прямо во время гонки.

Как сообщает Reuters, партнером серии стала компания Betway, входящая в группу Super Group. Соглашение носит многолетний характер и начнет действовать с сезона 2026 года.

Сделка охватывает ключевые рынки Европы, Ближнего Востока, Африки, а также Канады и Мексики. Однако ожидается, что чемпионат сможет заключать дополнительные региональные соглашения с другими операторами ставок, поскольку это партнерство не является эксклюзивным.

Ключевая часть соглашения – использование официальных данных гонки. За техническую инфраструктуру будет отвечать компания ALT Sports Data, которая является поставщиком букмекерских данных для Формулы-1.

На основе телеметрии, исторических баз и текущих данных гонок будут создаваться рынки для ставок в реальном времени. Среди возможных вариантов:

появление автомобиля безопасности;

окна пит-стопов и стратегические решения команд;

борьба между пилотами на трассе;

ключевые события гонки, меняющие ее ход.

Аналитические модели будут формировать коэффициенты на основе большого массива данных. Речь идет о различной информации – от времени круга и состояния шин до погодных условий и тактических решений команд.

В руководстве чемпионата объясняют партнерство изменением способа взаимодействия фанатов со спортом. По словам директора по коммерческим партнерствам серии Джонни Говорта, ставки стали одним из форматов привлечения аудитории во время трансляций.

За последний год Формула-1 создавала инфраструктуру для интеграции live-ставок на основе официальных данных гонок. Нынешний контракт стал первым шагом в этой стратегии.

Как сообщал OBOZ.UA, о планах Ф-1 создать собственную платформу для ставок на гонки стало известно еще в 2025 году. Таким образом руководство чемпионата хотело увеличить вовлеченность фанатов и прибыльность этого вида спорта.

