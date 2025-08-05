Такого в истории онлайн-казино еще не было: блогер выиграл $45,5 млн во время онлайн-трансляции

Шведский блогер Ишмаэль Шварц, больше известный под псевдонимом Roshtein, стал рекордсменом среди победителей онлайн-казино. Это произошло во время онлайн-трансляции, когда он поставил $10 тыс. в игре Drac's Stacks. Некоторые коллеги уже обвинили его в мошенничестве.

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Как сообщает SCCG Management, во время трансляции на платформе Kick Roshtein поймал бонусную игру в слоте Drac's Stacks, которая доступна только на платформе Stake. Это и принесло ему баснословное состояние.

Таким образом он снова вернулся на пьедестал среди победителей в слотах. Всего за неделю до этого других стример Trainwreck стал рекордсменом после выигрыша $37,5 млн в слотах Hex Appeals. На этом фоне он заявил, что всерьез рассматривает вариант разрыва отношений со Stake, с которым сотрудничают оба блогера.

Не разделил своего восторга и гемблинг-блогер AverageAden. Он раскритиковал эту победу, назвав Шварца "мошеннической пиявкой" и обвинив его в использовании фальшивого баланса для обеспечения выигрыша. Ранее аналогичные заявления делал и Trainwreck.

Также OBOZ.UA сообщал о пользователе криптобетинговой платформы Polymarket, который меньше чем за год заработал на ставках на события почти $143 тыс. (то есть в среднем примерно по $12 тыс. в месяц). Такую прибыль ему принесла довольно необычная тактика – он каждый раз выбирал, что то или иное событие не сбудется.

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