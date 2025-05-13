Талибы приравняли одну из самых известных игр к азартным: что теперь запрещено в Афганистане

В Афганистане "Талибан" запретил шахматы, считая, что эта игра имеет признаки азартных игр - из-за возможности соперничества за материальное вознаграждение, зависимости от результата и траты времени, что противоречит исламским нормам морали. Власти страны видят в шахматах потенциальный вред, подобный ставкам или денежным соревнованиям, которые запрещены по законам шариата.

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Об этом пишет France24. "Талибан", который контролирует власть в стране с 2021 года, принял решение о прекращении шахматных соревнований и тренировок на неопределенный срок.

Как объясняют представители исламистского режима, шахматы "могут ассоциироваться с азартными играми", которые строго запрещены по законам шариата. "Шахматы в шариате считаются азартными играми. Существуют религиозные соображения относительно шахмат. Пока эти соображения не будут решены, игра в шахматы приостановлена", - заявил представитель спортивного директората Афганистана Атал Машвани.

Решение является частью закона о распространении добродетели и предотвращении порока, принятого в прошлом году, в соответствии с которым любая деятельность, которая потенциально может быть приравнена к азартным играм, объявляется запрещенной. В этом же контексте, например, запрещено не только казино или букмекерские ставки, но и онлайн-игры, карточные соревнования и даже некоторые формы викторин, если есть подозрение на денежные ставки или соперничество с "материальной выгодой".

Хотя шахматы не имеют прямого отношения к денежным ставкам в большинстве стран, афганские власти приравнивают их к азартным играм из-за возможности соревнований на деньги, элемента соперничества и потери времени, которое в шариатских традициях может трактоваться как моральный ущерб. Отметим, что Афганистан и раньше имел неоднозначное отношение к шахматам, особенно после возвращения к власти талибов. Национальная федерация не проводила официальных турниров уже около двух лет, а ее руководство, по словам Машвани, находится в состоянии "организационного кризиса".

Это не первое ограничение на спорт в Афганистане со стороны "Талибана". После 2021 года были отменены многочисленные культурные мероприятия, спортивные соревнования, а женщинам полностью запретили заниматься любыми видами спорта. Запрет на шахматы лишь подчеркивает общую тенденцию усиления религиозного контроля над общественной жизнью и полное отсутствие разделения спорта от идеологии.

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