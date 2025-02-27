Технологии, инвестиции и онлайн-казино: эксперт рассказала, почему Украина должна быть на гемблинговой карте мира

Украина должна интегрироваться в глобальные тренды гемблинговой индустрии, используя международные саммиты в качестве платформы для привлечения инвестиций и развития собственных технологических решений. Представление украинских разработок в Дубае и Рио-де-Жанейро может открыть новые рынки и закрепить позиции страны в сфере онлайн-гемблинга.

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Об этом пишет заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. Мировая гемблинговая индустрия постоянно меняется, адаптируясь к технологическим инновациям и новым регуляторным подходам.

По словам эксперта, Украина как часть этого рынка должна активно интегрироваться в глобальные тенденции, привлекая инвесторов и расширяя собственные возможности. В феврале 2025 года состоятся два ключевых события в индустрии азартных игр: саммит SIGMA Евразия 2025 в Дубае и SBC Summit Rio 2025 в Бразилии. Именно эти мероприятия будут определять дальнейшие векторы развития гемблингового бизнеса в мире.

SIGMA Евразия является одной из самых влиятельных платформ для обсуждения азартных игр. Дубай становится стратегическим местом проведения саммита, демонстрирующим растущий интерес мусульманских стран к контролю и регулированию гемблинга. Хотя азартные игры во многих исламских странах остаются запрещенными, для иностранцев создаются специальные зоны, позволяющие развивать гемблинговый туризм.

До начала войны Украина активно сотрудничала с рынками Ближнего Востока, в частности, с ОАЭ, которые демонстрировали значительный интерес к украинскому гемблинговому сектору. Возобновление этого взаимодействия после войны может стать ключевым фактором для привлечения новых инвесторов в отрасль.

Гемблинговая индустрия Южной Америки за последние годы совершила существенный рывок вперед. Легализация азартных игр во многих странах региона способствует привлечению инвестиций и созданию новых бизнес-возможностей. SBC Summit Rio 2025 станет площадкой для обсуждения ключевых трендов, среди которых:

использование искусственного интеллекта в прудах и казино;

блокчейн-технологии для повышения прозрачности операций;

новые законодательные инициативы по регулированию онлайн-казино.

Для Украины саммит в Рио является уникальным шансом представить свои инновационные разработки в сфере онлайн-гемблинга. Отечественные компании, которые в результате были вынуждены сконцентрироваться на онлайн-сегменте, имеют значительный потенциал для расширения на международные рынки. Украинские IT-решения могут быть востребованы глобальными операторами гемблинга, что открывает новые экономические перспективы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, популярный среди туристов Таиланд может легализовать казино, но только для миллионеров. Местные власти обсуждают законопроект, который может позволить играть в азартные игры только тем, кто имеет немалый счет в банке – чтобы уберечь менее богатых от игровой зависимости.

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