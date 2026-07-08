Telegram-канал обошелся украинцу в 5,2 млн грн: за что "выписали" рекордный штраф

Администратор украинского Telegram-канала, который в течение нескольких месяцев публиковал рекламу нелегальных онлайн-казино, был оштрафован на 5,2 млн грн. Нарушение выявили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), а решение о наложении санкции приняло государственное агентство "ПлейСити".

Об этом официально сообщили в самом "ПлейСити". На данный момент это самый крупный штраф, о котором агентство публично сообщало за всю историю своей работы.

В целом агентство уже привлекло к ответственности 18 нарушителей за незаконную рекламу азартных игр, а сумма всех штрафов составила почти 88 млн грн. Это означает, что только один случай принес почти 6% от общего объема наложенных санкций.

За что именно оштрафовали администратора Telegram-канала

По информации агентства, Управление СБУ в Хмельницкой области установило, что с апреля по сентябрь 2025 года в одном из Telegram-каналов систематически размещалась реклама нелегальных онлайн-казино.

После проверки правоохранители установили личность администратора ресурса и передали собранные материалы в "ПлейСити". На их основании регулятор возбудил административное производство, установил факт нарушения требований Закона Украины "О рекламе" и принял решение о наложении штрафа в размере 5,2 млн грн.

В "ПлейСити" предупредили, что и в дальнейшем совместно с правоохранительными органами будут выявлять незаконную рекламу азартных игр и применять предусмотренные законодательством санкции.

Там также напомнили, что реклама нелегальных операторов азартных игр является одним из приоритетных направлений контроля. Такие площадки не имеют права работать в Украине, а их продвижение нарушает законодательство и создает дополнительные риски для потребителей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее скандально известная Анна Алхим выиграла дело против "ПлейСити" на сумму 4,8 млн грн. Впрочем, агентство еще может попытаться вернуть штраф в следующей инстанции.

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