Теневой бизнес под ударом: в Украине заблокировали рекордное количество сайтов азартных игр

За три месяца 2025 года в Украине ограничили доступ к более чем 32 тысячам нелегальных сайтов азартных игр. Блокировка продолжается, и КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей Украины) совместно с СБУ (Служба безопасности Украины) продолжает очищать рынок от незаконных платформ.

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Об этом сообщает КРАИЛ. За первые три месяца 2025 года КРАИЛ совместно с СБУ работал по блокированию нелегальных вебресурсов, предлагавших азартные игры без соответствующих лицензий.

В результате 13 марта 2025 года Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи издал распоряжение №128/2929 "Об ограничении доступа к ресурсам Интернета". Нелегальные онлайн-казино и другие азартные платформы нарушают законодательство Украины, уклоняются от налогов и несут угрозы для игроков, ведь их деятельность не контролируется государственными органами.

Кроме того, часть таких ресурсов имеет связи с государством-агрессором, что делает борьбу с ними не только экономическим, но и вопросом безопасности. Согласно выданному распоряжению:

поставщики электронных коммуникационных услуг обязаны ограничить доступ к ресурсам Интернета, указанным в приложении к документу;

под ограничения попадают сайты, предоставлявшие доступ к азартным играм без лицензии КРАИЛ;

работа по блокированию нелегальных азартных платформ продолжается, а список запрещенных ресурсов обновляется.

С начала 2025 года было заблокировано 32 185 веб-ресурсов, предоставлявших услуги нелегального гемблинга. Это самое большое количество заблокированных платформ за все время борьбы с незаконными азартными играми в Украине. В частности, среди заблокированных сайтов есть и те, которые имели связи со страной-агрессором.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главная цель реформы в направлении лицензирования азартных игр в Украине – переход к автоматизации этого процесса. Вместе с тем в страны усилит меры по борьбе с незаконными игорными платформами.

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