Теневой рынок азартных игр в Украине увеличивается: эксперт рассказал, как с этим бороться

Нелегальный гемблинг в Украине стремительно развивается, нанося большой ущерб государству и игрокам, а борьба с ним затруднена из-за отсутствия жестких санкций и привлекательности теневых платформ. Чтобы изменить ситуацию, необходимо совместить суровые наказания для нелегалов с созданием комфортных условий для легального бизнеса и защитой интересов игроков.

Видео дня

Такие мысли озвучил глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе. По его словам, проблема нелегального гемблинга сегодня приобретает пандемические масштабы даже в странах с мощными регуляторными системами.

Он отметил, что в США более 70% рынка онлайн-казино контролируют нелегальные операторы, которые в 2024 году заработали в три раза больше легальных лицензиатов. В Великобритании ежедневно около полутора миллионов человек играют на теневых платформах, через которые ежегодно проходят миллиарды фунтов стерлингов без государственного контроля. Украинский рынок также испытывает давление со стороны нелегального гемблинга, что подрывает легальный бизнес и приводит к потерям бюджета.

Кучухидзе также рассказал, почему игроки выбирают нелегальные платформы. Во-первых, нелегалы не платят налогов и лицензий, поэтому могут предлагать большие выигрыши и обход налогообложения выигрышей. Во-вторых, для игры на таких сайтах не требуется верификация, что позволяет оставаться анонимными и избегать контроля. В-третьих, отсутствие эффективного наказания делает этот бизнес выгодным и безнаказанным. Кучухидзе подчеркивает, что борьба с нелегальным гемблингом должна базироваться на сочетании жестких правовых санкций и создании комфортных экономических условий для легальных операторов.

Если регуляторы сосредотачиваются только на наказаниях, не учитывая потребностей легального бизнеса и игроков, теневой сектор будет только расти. Украина стоит перед вызовом создания сбалансированной системы, которая будет сочетать прозрачность, безопасность для игроков и эффективный контроль, чтобы легальные операторы могли конкурировать честно и привлекательно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2025 году в Украине резко возросло количество женщин, которые играют в онлайн-слоты – больше всего среди возрастной группы 25–45 лет. Самыми популярными стали брендированные игры с сюжетами из фильмов, сериалов и музыки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!