Женщины все чаще прибегают к азартным играм: что привлекает и какие "развлечения" выбирают

В 2025 году в Украине резко возросло количество женщин, которые играют в онлайн-слоты – больше всего среди возрастной группы 25–45 лет. Самыми популярными стали брендированные игры с сюжетами из фильмов, сериалов и музыки.

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Об этом говорится в прогнозе на 2025-2034 годы, опубликованном на портале EIN Presswire. Один из главных факторов – распространения брендированных слотов.

Это игры, основанные на популярных фильмах, сериалах, музыкальных хитах или известных персонажах. Они имеют знакомые сюжеты, яркий визуал, атмосферный звук и общую эстетику, которая значительно выделяет их среди традиционного игорного контента.

"Слоты на основе узнаваемых историй и визуальных образов создают эмоциональный контакт. Это меняет не только формат игры, но и ее восприятие – она становится частью культурного пространства, а не только азартным развлечением", – отмечают авторы отчета.

По словам директора одной из онлайн-платформ казино, подобные тенденции четко наблюдаются и в Украине. Игроки-женщины, и молодежь все чаще обращают внимание не только на функционал игры, но и на ее дизайн, сюжетную наполненность и качество визуального контента.

"Мы видим, что в Украине спрос на брендированные продукты растет. Особенно это заметно среди младшей аудитории и женщин. Это уже не просто игра – это часть медиасреды, с которой люди хотят взаимодействовать", – отмечает директор.

В ответ платформы обновляют свои библиотеки, добавляют UX-решения, геймификацию и коллаборации с известными культурными брендами. Это не только о комфорте — это о долгосрочном конкурентном преимуществе. Глобально рынок азартных игр продолжает расти – с $572,5 млрд в 2024 году до ожидаемых $618,6 млрд в 2025-м. И, как свидетельствует аналитика, основными драйверами этого роста являются:

увеличение количества женщин-игроков;

инвестиции в брендированные и визуально насыщенные слоты;

технологии AR/VR;

легализация и мобильные сервисы;

использование криптовалют для прозрачности.

Украина, несмотря на войну, быстро адаптируется к глобальным изменениям. Легальные операторы уже сегодня меняют свои подходы, чтобы соответствовать новым запросам аудитории и прежде всего тех, кого раньше не учитывали – женщин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, спортсменам, поп-звездам и другим звездам Румынии запретили участвовать в рекламе азартных игр на телевидении, радио и в интернете. Ограничение вступит в силу через 90 дней.

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