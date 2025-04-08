Топ должностного лица из КРАИЛ назначили главой "ПлейСити": чем известен

Бывший заместитель руководителя аппарата распущенной Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Геннадий Новиков возглавил государственное предприятие "ПлейСити", создавшееся на замену КРАИЛ. Соответствующее решение уже принял Кабинет Министров.

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Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Как опытный юрист Новиков наладил в КРАИЛе процесс блокировки нелегальных онлайн-казино. Благодаря этому в 2024 году было заблокировано 4500 таких сайтов и приложений. Кроме того, он способствовал проведению проверок организаторов азартных игр на соблюдение законодательства, в результате чего собраны штрафные санкции на почти 18 млн грн.

В своей новой должности он будет отвечать за реализацию политики в сфере азартных игр и лотерей и полный перезапуск реформы рынка под координацией Минцифры. Его главными задачами являются

цифровизация процесса выдачи лицензий для создания единых прозрачных правил для всех игроков рынка;

запуск государственной системы онлайн-мониторинга для контроля бюджетных поступлений и проверки добродетели лицензиатов;

введение инструментов контроля за рынком и борьбы с нелегальными казино;

перезапуск реестра лудоманов и сделать подачу заявки максимально удобной для граждан.

В начале декабря 2024 года Верховная Рада приняла закон о более жестком контроле за азартными играми, который впоследствии был подписан президентом Владимиром Зеленским. В частности, он предусматривает:

ликвидацию КРАИЛ;

запрещение рекламы игорного бизнеса (за исключением ночного эфира на ТВ и радио, изданий для аудитории 21+ и платформ с целевой аудиторией);

усиление финансового контроля;

ограничение рекламных звонков и SMS от операторов

Для формирования государственной политики в сфере азартных игр и лотерей Кабмин создал госагентство "ПлейСити". Орган станет центральным органом исполнительной власти, подчиненным вице-премьер-министру по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову. Кабмин будет координировать его деятельность через Минцифры.

Как уже сообщал OBOZ.UA, вывод игорного бизнеса из тени принес Украине почти 5,5 млрд грн только на первые три месяца 2025 года. Эта сумма – налоговые платежи, поступившие от организаторов азартных игр, и она в 143 раза превышает "довоенный" показатель, зафиксированный в 2022 году.

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