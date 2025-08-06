Трамп "пролетает": на кого ставят букмекеры на выборах президента США в 2028 году

До следующих президентских выборов в США остается еще три года, но азартные игроки криптобетинговой платформы Polymarket уже решили составить список кандидатов от двух основных политических партии. А также определились с тем, кому может достаться победа.

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По мнению игроков, на роль кандидата от Республиканской партии в президенты в 2028 году лидирует действующий вице-президент Джей Ди Вэнс. Согласно данным сайта, 56% сделавших ставки считают, что именно он возглавит список кандидатов-республиканцев.

Второе место с большим отрывом занял действующий госсекретарь Марко Рубио – на то, что именно он будет кандидатом от республиканцев, делают ставки 7% игроков. Еще 5% верят, что победа на праймериз может достаться президенту Дональду Тампу, хотя закон и запрещает ему баллотироваться на третий срок.

Что касается кандидатов от Демократической партии, то больше всего шансов на лидерство – у губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. На него ставят 21% участников Polymarket.

За ним следует конгрессменка Александрия Окасио-Кортес – деньги на то, что именно она станет знаменосцем Белого дома от Демократической партии, поставили 16% игроков. Тройку лидеров замкнул бывший министр транспорта Пит Буттиджедж, получивший поддержку 12% участников рынка.

Голосование состоится в ноябре 2028 года, и 28% игроков делают ставки на то, что на президентских выборах победит Вэнс. Второе и третье места среди участников Polymarket занимают Ньюсом и Окасио-Кортес с 14% и 11% соответственно. Буттиджедж и Рубио также вошли в пятерку лидеров.

При этом отдельный рынок ставок Polymarket этому противоречит. Он демонстрирует, что 55% игроков верят в победу именно Демократической партии на президентских выборах 2028 года. В то же время 46% делают ставки на то, что это будет Республиканская партия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пользователь криптобетинговой платформы Polymarket меньше чем за год заработал на ставках на события почти $143 тыс. Такую прибыль ему принесла довольно необычная тактика – он каждый раз выбирал, что то или иное событие не сбудется.

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