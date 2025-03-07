Трамп возвращает контроль над экономикой США: как его реформы повлияют на игорный бизнес

Уже в первый месяц после инаугурации Дональд Трамп приступил к реализации своей экономической политики, акцентируя внимание на снижении налогового давления, дерегуляции и защите внутреннего рынка. Его встреча с представителями игорного бизнеса в Лас-Вегасе стала свидетельством того, что гемблинг рассматривается как важный сектор экономики, способствующий созданию рабочих мест и росту доходов граждан.

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Об этом рассказала заместитель главы Ukrainian Gambling Council Виктория Закревская. В 2025 году рынок гемблинга переживает очередную волну трансформации, связанную как с технологическим прогрессом, так и с усилением регуляторных мер.

Дональд Трамп начал оперативно внедрять в действие свои предвыборные обещания, фактически повторяющие его же основные шаги восьмилетней давности: сокращение налогового давления, уменьшение объемов регуляторных процедур, льготные предложения для промышленного производства, государственные инвестиции в инфраструктурные проекты (вроде выделение $500 млрд на развитие систем искусств и т.д.).

Одной из первых встреч Трампа в рамках его экономической программы стала консультация с представителями сферы азартных игр. Президент США прибыл в Circa Resort and Casino в Лас-Вегасе, где встретился с членами Американской ассоциации игорного бизнеса (AGA). Основными темами обсуждения стали налоговые приоритеты, такие как порог налога на игровые автоматы и акцизный налог на спортивные ставки. Отдельное место заняла дискуссия о роли игровой индустрии в стимулировании экономического роста и создании новых рабочих мест.

В ходе встречи также обсуждались инициативы по ответственной игре и борьбе с нелегальными операторами. AGA отметила свою недавнюю юридическую победу над нелегальными игровыми автоматами в штате Вирджиния, что явилось значительным шагом в борьбе с теневым рынком. "Сегодняшняя мера является свидетельством приверженности Президента к тому, чтобы налоговый кодекс не только стимулировал создание рабочих мест, но и обеспечивал работникам возможность хранить больше своих тяжело заработанных денег ", - подчеркнул Генеральный директор AGA Билл Миллер.

Несмотря на то, что рынок азартных игр в Украине и США имеет существенные отличия из-за различных законодательных механизмов и истории развития, ключевые проблемы по мнению эксперта, остаются схожими: сложная система налогообложения, регуляторное давление, высокий уровень социальной ответственности для компаний. В частности, в обеих странах остается острой проблема нелегальных операторов, которые после пандемии Covid-19 начали массово мигрировать из офлайна в онлайн.

Закревская подчеркивает, что противодействие нелегалам должно стать общим делом государства и легального бизнеса, и в этой сфере следует налаживать международное сотрудничество. Украинские регуляторы могут позаимствовать опыт США в борьбе с нелегальными казино, а также во внедрении открытых консультаций с представителями игорного бизнеса перед принятием важных изменений в налоговой сфере.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, видеоплатформа YouTube уже с 19 марта обновит свои правила и введет новые ограничения на показ азартного контента. В первую очередь, усиление коснутся онлайн-казино, покерных клубов и букмекерских контор.

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