YouTube вводит жесткие правила для букмекеров, покера и онлайн-казино: какие видео удалят после 19 марта

Видео-платформа YouTube уже с 19 марта обновит свои правила и введет новые ограничения на показ азартного контента. В первую очередь, ужесточения затронут онлайн-казино, покерные клубы и букмекерские конторы. Видео, содержащие "гарантии" выигрыша, будут удалены, а многий другой контент ограничен в показах или заблокирован.

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Как говорится в официальном анонсе Google, обновление Youtube может ударить по авторам, которые специализируются на азартном контенте. "Мы знаем, что это обновление может повлиять на авторов, которые специализируются на контенте онлайн-гемблинга, но мы считаем, что эти изменения являются необходимым шагом для защиты нашего сообщества, особенно молодых зрителей", – указано в заявлении компании.

Правила Youtube: что изменит обновление 19 марта

Полностью будет запрещен азартный контент для пользователей моложе 18 лет и тех, кто не вошел в учетную запись . Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов.

. Блокировка касается рекламных объявлений, видео от блогеров, а также онлайн-стримов. Будет блокироваться показ видео логотипами и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google.

и демонстрацией игр, которые проводятся на сайтах, не прошедших проверку Google. Будут ограничены в показах все видео, имеющие контент о нелегальных онлайн-казино. Нелегальность будет учитываться для конкретной страны отдельно.

По данным YouTube, "неодобренные сайты азартных игр" – это те, которые не соответствуют требованиям местного законодательства, или не прошли проверку YouTube, или его материнской компании Google. В целом обновление отражает расширение существующих ограничений на YouTube, которые уже запрещают внешние ссылки на такие "неодобренные сайты".

Кроме того, обновленная политика YouTube направлена на вводящий в заблуждение контент. Речь идет о роликах, авторы которых обещают гарантированную прибыль или возмещение убытков от онлайн-ставок.

То есть теперь будут удалены видеоролики, рекламирующие "гарантированный выигрыш" даже с одобренных сайтов азартных игр. Это изменение политики является частью более широкого подхода YouTube к модерации контента.

Так, в последние годы платформа заняла довольно жесткую позицию по различным спорным темам. Например, удаляются видео, содержащие дезинформацию о вакцинах и абортах, а также ролики, в которых пропагандируются расстройства пищевого поведения.

Как сообщал OBOZ.UA, корпорация Google также обновила правила рекламы гемблинга через платформу Ads. Новые требования вступят в силу с 14 апреля, они изменят условия продвижения азартных игр по всему миру.

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