Трамп ждет от Зеленского извинений: букмекеры оценили шансы на то, что это случится

Пока украинские власти думают над способом восстановления отношений с администрацией США и президентом этой страны, букмекеры собирают ставки на то, принесет ли президент Украины Владимир Зеленский извинения своему американскому коллеге Дональду Трампу. Этого от него открыто требуют в Белом доме.

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Пользователи криптовалютной беттинговой платформы Polymarket оценивают шансы на то, что Зеленский извинится, в 15%. При этом в течение дня ставка на это то падала до 8%, то взлетала до 28%.

Конфликт в Овальном кабинете: что произошло между Зеленским и Трампом в Белом доме

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для подписания соглашения по полезным ископаемым, что должно было положить начало процессу мирного урегулирования в Украине. Однако общение с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом закончилось дипломатическим скандалом: Трамп обвинил Зеленского в нежелании заканчивать войну с Россией, а Вэнс – в неуважении к Штатам. В результате встреча закончилась досрочно и Зеленский уехал, не подписав договор.

После этого государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Зеленский должен извиниться за произошедшее. Он считает, что украинский президент превратил встречу в Белом доме "в фиаско для него". Рубио тоже подверг сомнению, действительно ли украинский лидер хочет мира в войне России против Украины.

При этом сам Зеленский готов выполнить одно из требований Трампа – подписать соглашение о полезных ископаемых, которое предоставит США доступ к некоторым природным ресурсам Украины. Но извиняться он не намерен.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что результат переговоров президента Украины и США разуверил пользователей интернета в скором прекращении войны в Украине. Ставки на то, что Трамп прекратит войну в первые 90 дней на своей должности, упали вдвое – до 19%.

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