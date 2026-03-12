Трейдеры поставили миллионы: на рынке прогнозов оценили шансы импичмента Трампа

На платформе прогнозов Kalshi трейдеры все активнее делают ставки на то, что президент США Дональд Трамп может столкнуться с процедурой импичмента на протяжении его нынешнего президентского срока. Вероятность такого сценария примерно в 70% до 1 января 2028 года – то есть до завершения каденции Трампа.

Несмотря на относительно высокий долгосрочный показатель, трейдеры не ожидают импичмента в ближайшее время, отмечает профильное издание iGaming Today. По данным рынка:

вероятность импичмента до 1 июня 2026 года оценивается примерно в 4% ;

оценивается примерно в ; до 1 января 2027 года – около 13%.

Это свидетельствует, что участники рынка допускают возможность политического кризиса позже в президентском сроке, а не в ближайшие месяцы. При этом объем торгов по контракту "Будет ли импичмент Трампа?" уже превысил 1,7 млн долларов, что считается ощутимым показателем для политических контрактов на прогнозных платформах.

Риски для других мировых лидеров

Отдельные контракты на рынке прогнозов оценивают вероятность завершения полномочий мировых лидеров до конца 2026 года – из-за выборов, отставки или политического давления. По текущим котировкам наибольшие риски, по мнению трейдеров, имеют:

Мигель Диас-Канель , президент Кубы – 31%

, президент Кубы – Виктор Орбан , премьер-министр Венгрии – 26%

, премьер-министр Венгрии – Биньямин Нетаньяху , премьер-министр Израиля – 24%

, премьер-министр Израиля – Кир Стармер , премьер-министр Великобритании – 10%

, премьер-министр Великобритании – Фридрих Мерц , федеральный канцлер Германии – 5%

, федеральный канцлер Германии – Владимир Зеленский, президент Украины – 3%

Эти показатели не являются прогнозом событий. Они лишь демонстрируют, как участники рынка оценивают политические риски в конкретный момент.

Kalshi позволяет пользователям торговать контрактами, привязанными к реальным событиям – от выборов до экономических показателей или геополитических процессов. Принцип такой:

участники покупают и продают контракты на событие;

цена контракта отражает вероятность события;

например, 71 цент означает примерно 71% вероятности.

Такие оценки могут быстро меняться. Политические заявления, судебные решения или любые другие новости способны изменить котировки в течение считанных минут.

Прогнозные платформы существуют уже много лет, однако в последнее время они получили значительно большую популярность. Их сторонники считают, что такие рынки иногда скорее отражают ожидания общества, чем традиционные опросы, ведь участники рискуют собственными средствами. Критики, в свою очередь, отмечают, что котировки могут сильно реагировать на краткосрочные информационные волны и спекуляции.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине заблокировали платформу прогнозов Polymarket. Основанием стало то, что сервис предоставлял услуги, которые классифицируются как азартные игры, но без местной лицензии.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!