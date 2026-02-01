Три фильма могут собрать больше всего "Оскаров" в 2026 году: букмекеры назвали ленты

Главными фаворитами нынешней церемонии вручения самой престижной кинопремии в мире – "Оскар" – являются ленты "Одна битва за другой", "Грешники" и "Франкенштейн". Им прогнозируют 5, 4 и 3 статуэтки соответственно.

Как сообщает Bussiness Insider, об этом свидетельствуют результаты ставок на криптобетинговой платформе Polymarket. Следует отметить, что упомянутые ленты собрали соответственно 15, 16 (абсолютный рекорд за все время существования премии) и 9 номинаций, то есть по количеству вероятных побед "Грешники" уступают "Одной битве за другой".

Интересно, что ранее пользователи верно предсказали победителей в 26 из 28 категорий другой престижной кинопремии – "Золотой глобус", которую иногда называют "репетицией "Оскара".

"Одна битва за другой"

Лучший фильм (67%).

Лучший режиссер (Пол Томас Андерсон) (38%).

Лучший адаптированный сценарий (90%).

Лучший монтаж (60%).

Лучшая актриса второго плана (Тейана Тейлор)(75%).

"Грешники"

Лучшая операторская работа (66%).

Лучший оригинальный саундтрек (85%).

Лучший оригинальный сценарий (80%).

Лучший кастинг(65%).

"Франкенштейн"

Лучший художник-постановщик (80%).

Лучший дизайн костюмов (85%).

Лучший макияж и прическа(80%).

Следует отметить, что к самым престижным номинациям традиционно относят "Лучший актер" и "Лучшая актриса". Победу в них прогнозируют соответственно Тимоти Шаламе с "Марти Суприм. Гений комбинаций" (70%), а также Джесси Бакли, которая сыграла главную роль в фильме "Гамнет" (89%). Следует отметить, что Шаламе стал самым молодым актером, который за свою карьеру трижды был номинирован как "Лучший актер" со времен Марлона Брандо.

98-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 15 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Как и в прошлом году ее проведет американский комик Конан О'Брайен. Украинских номинантов в нынешние шортлисты Американская академия кинематографических искусств и наук не включила.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в декабре Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций заблокировала Polymarket в Украине. Сайт криптовалютных ставок на различные политические и спортивные события уже добавили в реестр ресурсов, заблокированных на территории страны.

