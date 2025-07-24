Церковь против азартных игр: в какой стране кардинал требует полного запрета гемблинга

Филиппинская католическая церковь настаивает на полном запрете онлайн-гемблинга. По мнению духовенства, социальные последствия азартных игр гораздо серьезнее финансовых выгод для бюджета.

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Как сообщает The Inquirer, об этом президент Конференции католических епископов Филиппин (CBCP) кардинал Пабло Вирхилио Давид заявил во время конференции в Маниле. Он также рассказал, что получил письмо от главы государственного регулятора азартных игр Pagcor Алехандро Тенгко, который защищал онлайн-гемблинг из-за потенциальных потерь бюджета – по его словам, полный запрет приведет к потере "огромных" доходов, которые могли бы финансировать социальные программы.

Кардинал также поставил под сомнение заявления о технической возможности ограничить доступ к азартным платформам. По его словам, "цифровые аборигены" всегда найдут способ обойти блокировку, поэтому он считает регулирование онлайн-гемблинга попыткой "легализовать преступное".

Pagcor оценивает доход государства от онлайн-гемблинга в более чем 100 млрд филиппинских песо (около $1,7 млрд). В отрасли работают около 32 тыс. человек, включая технический, охранный и вспомогательный персонал.

Однако Давид сравнивает онлайн-гемблинг с "современным рабством" и социальными сетями. Он указывает на разрушительное влияние долгов на семьи, потерю социальных навыков у молодежи и общее отчуждение. "Рабство – это реальность. Но есть и хорошая новость: освобождение – также реальность", – подчеркнул он.

По мнению Церкви, это уже не экономический или технический вопрос, а глубокий моральный кризис. CBCP призывает правительство не только запретить онлайн-гемблинг, но и ввести жесткие ограничения на онлайн-платежи, которые используют для ставок.

Филиппинские власти пока не определились с окончательной позицией. Правительство лишь сообщило, что изучает "более широкое влияние" возможного запрета. В то же время крупнейшие финтех-компании уже начали внедрять более строгие правила доступа к азартным сервисам.

В частности, с 16 июля GCash запретил рекламу гемблинга в своей экосистеме. Центральный банк Филиппин также предложил установить дневной лимит переводов для ставок и усилить проверку операторов. А Pagcor подписал и с Советом по рекламным стандартам меморандум по регулированию всех азартных рекламных материалов.

Но, как уже сообщал OBOZ.UA, в Италии планируют отменить запрет на рекламу азартных игр и разрешить спонсорство гемблинг-компаний в спорте, что позволит клубам вернуть ежегодно до 150 млн евро. Правительство предложит новую модель с 1% налогом на доходы от спонсорства, который будет направляться на развитие стадионов и борьбу с игровой зависимостью.

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