Цифры, которые "решают" украинские судьбы: что говорят прогнозы ставок на Polymarket

Polymarket продолжает принимать ставки на военные события в Украине, в частности, на возможность прекращения войны и геополитических соглашений. По состоянию на март 2025 года вероятность подписания соглашения между США и Украиной о редкоземельных минералах составляет 78%, пауза в военных действиях в 2025 году оценивается в 77%, а завершение войны к 20 апреля – в 43%.

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Об этом OBOZ.UA стало известно по ставкам на платформе. Эти прогнозы вызывают немалое возмущение, ведь речь идет о спекуляции на жизни людей и судьбах целых наций. Букмекеры фактически зарабатывают деньги на войне, манипулируя ожиданиями пользователей.

По данным платформы, вероятность прекращения боевых действий в 2025 году оценивается в 77%, а возможность окончания войны к 20 апреля – 43%. Также платформа принимает ставки на то, что соглашение между США и Украиной о редкоземельных минералах будет подписано уже в марте – шансы этого события достигают 78%.

11 марта в городе Джидда (Саудовская Аравия) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. По их итогам:

США согласились немедленно возобновить поставки оружия и предоставление разведданных Украине ;

; Украина заявила о готовности к 30-дневному перемирию, если на это согласится Россия.

Однако Россия отреагировала на эти договоренности масштабными ракетными обстрелами портовой инфраструктуры Одессы и промышленной зоны Днепра, что привело к гибели людей. Отмечается, что 4 марта ставки на подписание соглашения по редкоземельным минералам достигали 95%.

Перед встречей президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 28 февраля, вероятность заключения соглашения оценивалась на уровне 97%. То есть, активность на платформе явно коррелирует с ключевыми политическими событиями. Последние данные Polymarket:

вероятность подписания соглашения по ископаемым в марте – 78%;

– пауза в военных действиях в 2025 году – 77%;

– окончание войны к 20 апреля – 43%.

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