Тысячи игроков получили фейковые миллионы: в лотерейной компании Норвегии начались отставки

В Норвегии тысячи игроков лотереи получили сообщение о выигрыше, завышенном в 10 тысяч раз из-за технической ошибки, что привело к скандалу и отставке главы государственной лотерейной компании. Правительство требует жесткого контроля, а компания срочно реформирует свои процессы.

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Об этом пишет норвежский общественный вещатель NRK. Инцидент произошел в пятницу, 27 июня 2024 года. Тогда тысячи игроков лотереи Eurojackpot получили push-уведомления на мобильные телефоны с потрясающими новостями, что они якобы выиграли сотни тысяч и даже миллионы норвежских крон.

Например, вместо реального выигрыша в 390 крон, участнику сообщили о 3,9 миллиона. Впоследствии выяснилось, что причиной стала человеческая ошибка при конвертации сумм из евро в кроны – вместо поделить на 100, оператор умножил на 100. В итоге завышенные в 10 000 раз выигрыши и тотальная растерянность среди игроков.

Уже на следующий день генеральный директор Norsk Tipping Тонье Сагстуен объявила об отставке, заявив, что такая ошибка подорвала доверие к компании. "Я первой признаю, что ситуация недопустима. Было приятно видеть, как команда работала день и ночь, чтобы ее исправить, но как руководитель я беру на себя ответственность", – подчеркнула Сагстуен.

Председатель правления Сильвия Брустад подтвердила, что отставку поддержал совет директоров единогласно, и поблагодарила Сагстуен за важную и хорошую работу, которую она выполняла в условиях высокого давления. Министр культуры Норвегии Любна Джаффри остро раскритиковала ситуацию, отметив, что Norsk Tipping должна работать безупречно, потому что ее функционирование основывается на доверии граждан.

Она также призвала совет компании усилить контрольные процедуры и принять меры для недопущения подобных ошибок в будущем. Инцидент с завышенными выигрышами – не первый технический сбой в Norsk Tipping. В марте компанию оштрафовали на 36 миллионов крон за сбои в инструментах "паузы" и "выключения", а в апреле еще на 46 миллионов за долгосрочные ошибки в розыгрышах Eurojackpot и Supertrekningen.

Ошибка 27 июня, по словам компании, не связана с предыдущими, однако усилила общий скепсис. В самой Norsk Tipping объявили о создании комитета по качеству, который должен изучить все причины ошибок и перезапустить внутренние стандарты контроля.

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