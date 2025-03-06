У футболиста сборной Украины самые высокие шансы забить гол среди всех игроков матча Лиги Европы "Рома" – "Атлетик"

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы римская "Рома" примет 6 марта на своем поле "Атлетик" из Бильбао. Фаворитом игры букмекеры видят итальянцев – на их победу действует коэффициент 2.48, тогда как на испанцев – 3.30. Также Ожидается, что в составе "Ромы" на поле выйдет украинский форвард, игрок национальной сборной Артем Довбик. И на то, что он забьет гол в основное время букмекеры дают довольно высокий коэффициент – 2.10. Это самый высокий показатель среди игроков обеих команд.

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На то, что Довбик забьет в основное время 2 и больше голов, дают коэффициент 8.80. Это тоже самый высокий показатель среди всех игроков как "Ромы", так и "Атлетика".

На то, что украинец забьет в основное время 3 и больше голов, дают коэффициент 30.00. У следующего "претендента" на хет-трик – Пауло Дибалы из "Ромы" – коэффициент намного ниже. Он составляет 80.00.

В то же время, в целом букмекеры больше верят именно в испанскую команду – несмотря на то, что выиграть в сегодняшней игре больше шансов у итяльянцев. На проход "Атлетика" в следующий раунд действует коєффициент 1.67, тогда как на "Рому" – 2.29.

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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