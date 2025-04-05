У футболиста сборной Украины самые высокие шансы забить гол среди всех игроков матча Серии А "Рома" – "Ювентус"

В рамках 31 тура итальянской Серии А римская "Рома" примет на своем поле туринский "Ювентус". Игра состоится 6 апреля, а фаворитом в ней букмекеры видят "Рому" – на ее победу действует коэффициент 2.64, тогда как на победу "Ювентуса" – 3.10. Также ожидается, что в составе римлян на поле выйдет украинский форвард, игрок национальной сборной Артем Довбик. И на то, что он забьет гол в основное время букмекеры дают довольно высокий коэффициент – 2.50. Это самый высокий показатель среди игроков обеих команд.

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На то, что Довбик забьет в основное время 2 и больше голов, дают коэффициент 10.00. Это тоже самый высокий показатель среди всех игроков как "Ромы", так и "Ювентуса".

На то, что украинец забьет в основное время 3 и больше голов, дают коэффициент 45.00. У следующего "претендента" на хет-трик – Душана Влаховича из "Ювентуса" – коэффициент ниже. Он составляет 50.00.

После 30 туров "Рома" занимает 6 место в турнирной таблице, имея 52 очка. Команда имеет впечатляющую беспроигрышную серию из 14 матчей, из которых победой закончились 11.

"Ювентус" имеет 55 очков и идет 5-м. Из последних 5 игр он:

выиграл 3;

проиграл 2.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Боруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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