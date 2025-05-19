У футбольных клубов Англии возникли серьезные проблемы из-за-спонсоров-букмекеров: что произошло

Оператор азартных игр TGP Europe ушел с британского рынка после предписания выплатить штраф в размере 3,3 млн фунтов стерлингов ($4,2 млн) за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег и недостаточную проверку деловых партнеров. В результате 15 связанных брендов, включая спонсоров футбольных клубов Англии, приостановили деятельность в стране, а Комиссия по азартным играм направила предупреждения клубам о рисках продвижения нелицензированных сайтов.

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Так, как сообщает FocusGN, по сути, несколько футбольных клубов теперь имеют спонсорские соглашения с нелицензированными игорными компаниями. Дело в том, что бизнес-модель TGP White Label предполагала управление игорными сайтами с использованием брендинга других компаний.

На веб-сайте британской Комиссии по азартным играм теперь указано, что лицензии сданы. Все 15 брендов из списка доменных имен партнеров TGP Europe, разместили уведомления о том, что они приостанавливают деятельность в Великобритании.

Отмечается, что Комиссия по азартным играм уже некоторое время занимается операциями White Label. В уведомлении говорится, что расследование в отношении TGP, зарегистрированной на острове Мэн, показало, что она не смогла провести эффективную комплексную проверку каждой организации, участвующей в владении третьей стороной, иисточников средств для ведения бизнеса.

Это уже второй случай, когда TGP Europe нарушила правила. В 2023 году Комиссия по азартным играм оштрафовала TGP Europe на 320 тыс. фунтов стерлингов (около $405 тыс.) за нарушение правил AML и социальной ответственности.

Футбольное спонсорство под вопросом

Несколько игорных брендов, работавших в Британии в рамках TGP Europe, имеют спонсорские контракты с английскими футбольными клубами. К ним относятся:

DEBET с ФК "Вулверхэмптон Уондерерс";

SBOTOP с ФК "Фулхэм";

Sportsbetio.uk с "Ньюкасл Юнайтед";

BJ88 с АФК "Борнмут"

96.com с "Бернли".

Комиссия по азартным играм заявила, что направила письма в футбольные клубы с предупреждением о рисках продвижения нелицензированных игорных веб-сайтов. Комиссия требует от клубов подтвердить, что те провели комплексную проверку своих партнеров по White Label и что потребители в Великобритании не могут совершать сделки с нелицензированными сайтами.

"В письме предупреждается, что сотрудники клуба могут быть привлечены к ответственности, а в случае признания виновными им грозит штраф, тюремное заключение или и то, и другое – если они продвигают нелицензированный игорный бизнес, который взаимодействует с потребителями в Великобритании", – поделился владелец SBOTOP/SBOBET Селтон Мэнкс.

"После ухода TGP несколько операторов онлайн-гемблинга больше не могут законно предлагать игры потребителям, находящимся в Великобритании. Эти сайты, ранее работавшие по лицензии TGP, могут не обеспечивать адекватной защиты от преступной деятельности или вреда, связанного с азартными играми, и не должны быть доступны для потребителей из Великобритании", – добавил глава отдела правоприменения Комиссии по азартным играм Джон Пирс.

По его словам комиссия дала клубам понять, что будет "проводить проверки без дополнительного уведомления". "Важно, чтобы футбольные клубы играли свою роль в защите болельщиков и британских потребителей, которые могут подвергаться воздействию рекламы этих сайтов через свои спонсорские соглашения, от вреда или эксплуатации", – отметил Пирс.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом квартале 2025 года в индустрии беттинга зафиксировали 63 случая подозрительных ставок. Это на 11% больше по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал 2024 года (57 случаев).

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