В мире резко возросло количество "договорняков" в спорте: сколько подозрительных ставок обнаружили

В первом квартале 2025 года в индустрии беттинга зафиксировали 63 случая подозрительных ставок. Это на 11% больше по сравнению с пересмотренным показателем за первый квартал 2024 года (57 случаев).

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Об этом сообщили в Международной ассоциации добропорядочности в сфере ставок (IBIA), которая контролирует ежегодный оборот ставок на сумму более $300 миллиардов, охватывая более 80 членов с более чем 140 брендами спортивных ставок во всем мире. Обо всех выявленных случаях было сообщено соответствующим органам.

В отчетном периоде инциденты подозрительных ставок касались шести видов спорта в 23 странах на пяти континентах. Основные данные за первый квартал 2025 года включают:

Футбол и теннис составили 64% всех извещений (40 случаев), что на 14% больше, чем в предыдущем квартале (35 случаев).

Более половины всех случаев (32) приходилось на события в Европе и Северной Америке, что на 29% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года (45 случаев).

Количество подозрительных ставок в настольном теннисе уменьшилось с 21 в четвертом квартале 2024 года до 9 в первом квартале 2025 года, что составляет падение на 53%.

"Первый квартал 2025 года был сравнительно стабильным по сравнению с предыдущим кварталом и аналогичным периодом прошлого года. Футбол и теннис остаются наиболее часто фигурирующими видами спорта, хотя общее количество случаев в этих видах спорта уменьшилось на 14% по сравнению с Q4 2024. Это главным образом связано со снижением количества сигналов в теннисе. Всплеск подозрительных ставок в настольном теннисе в конце 2024 года не продолжился и вернулся к предыдущему уровню. В первом квартале IBIA приняла дополнительные меры по этому виду спорта, заключив новые партнерства в сфере добропорядочности и протоколы для выявления и пресечения коррупционной активности", - говорит генеральный директор IBIA Халид Али.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в 2024 году во всем мире обнаружили 159 договорных футбольных матчей. Это на 13 меньше, чем было годом ранее. При этом подозрительные игры концентрируются преимущественно в Южной Америке.

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