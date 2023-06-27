У жены Медведчука Марченко арестовали земельный участок и спортивную базу на 303 млн грн

В АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) передан земельный участок и спортивную базу жены лидера запрещенной "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксаны Марченко стоимостью 303 млн грн. Площадь участков составляет 9,5 га.

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"Прокуратура инициировала передачу в управление АРМА имущества жены лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" стоимостью более 303 млн грн. По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и цельный имущественный комплекс – базу охоты и ловли площадью 3021 кв. м", – говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Стоимость этого имущества составляет более 303 млн грн. Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, находящихся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными собственниками которых являются супруга Медведчука, а также экс-министр доходов и собраний времен беглого президента. Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Марченко потеряла контроль еще над частью своего имущества. Арест наложен на акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

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