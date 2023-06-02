Марченко лишилась активов еще на 740 млн грн: "одесские" акции супруги Медведчука арестованы

Супруга лидера запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксана Марченко лишилась контроля еще над частью своего имущества. Арест наложен на акции в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области.

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Стоимость этих активов оценивается в 740 млн грн. Как сообщили в СБУ, речь идет о корпоративных правах в таких компаниях:

"Эксимнефтепродукт";

"Синтез Ойл";

"Синтез Транзит";

"Укрлоудсистем";

"Одеснефтепродукт";

"Черноморский топливный терминал";

"Альбион Коммодитиз".

Эти компании имеют стратегически важное значение в транспортировке горючего и других критических грузов через акваторию Черного моря.

"Жена Медведчука владела долями в этих компаниях через ряд офшорных структур... Арест соответствующего имущества обезопасит его от перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства", – сообщили в СБУ.

Оксана Марченко с апреля 2023 года находится в розыске и скрывается от органов досудебного расследования. Ее подозревают в совершении уголовного преступления по ст ст. 110-2 ч. 3 – финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет тюрьмы.

По данным следствия, Марченко через свои компании финансировала антиукраинскую деятельность. Также она перечислила не менее 50 млн гривен МВД РФ и Росгвардии – военному формированию РФ, которое непосредственно подчиняется Владимиру Путину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее прокуроры вернули из незаконной собственности Марченко земли на берегу Днепра. Площадь участков составляет 9,5 га, стоимость – более 204 млн грн.

Кроме того, было заблокировано 13,7% акций Запорожского завода ферросплавов, контролируемых Оксаной Марченко. Стоимость арестованных активов оценивается более чем в 1 млрд грн.

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