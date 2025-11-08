Учительница 6 лет подряд ставила на одно и то же и наконец сорвала джекпот

Учительница из Хоуп-Миллс (Северная Каролина, США) Барбара Манфорд шесть лет подряд играла с одними и теми же номерами в лотерее Cash 5 – и наконец выиграла джекпот в $154 168. По ее словам, такую стратегию ей посоветовала родственница.

Об этом сообщает NC Lottery. Манфорд обратилась в штаб лотереи Северной Каролины в Роли сразу после выигрыша.

"Моя сестра убедила меня не менять номера. Она говорила, что когда-то я обязательно выиграю", – рассказала Манфорд.

После удержания федеральных и местных налогов она получила $110 616 чистыми. "Я планирую рассчитаться со счетами. Это большое облегчение", – сказала победительница журналистам.

Что произошло

Манфорд, которая работает замещающей учительницей и имеет четырех внуков, проверила результаты розыгрыша только после полуночи.

"Я посмотрела на экран и подумала: "Боже мой, это же я, я выиграла!" Я была так взволнована, что плакала в гостиной", – вспоминает победительница.

Счастливый билет она купила в магазине Lucky Stop на Legion Road в своем городе Hope Mills.

Вероятность выиграть главный приз в игре Cash 5 составляет 1 к 962 598.

Что известно о Cash 5

Cash 5 – одна из шести официальных лотерей штата Северная Каролина.

В ней можно приобрести билет за $1 в розничной точке или через онлайн-приложение NC Lottery.

Следующий джекпот, по данным организаторов, составляет $110 000.

Как сообщал OBOZ.UA, украинец из Днепра выиграл в лотерею более 1,9 млн гривен, приобретя билет онлайн. Это один из крупнейших выигрышей в истории украинских лотерей – победитель планирует часть денег инвестировать в жилье, а остальные потратить на путешествия.

