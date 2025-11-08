Учительница 6 лет подряд ставила на одно и то же и наконец сорвала джекпот
Учительница из Хоуп-Миллс (Северная Каролина, США) Барбара Манфорд шесть лет подряд играла с одними и теми же номерами в лотерее Cash 5 – и наконец выиграла джекпот в $154 168. По ее словам, такую стратегию ей посоветовала родственница.
Об этом сообщает NC Lottery. Манфорд обратилась в штаб лотереи Северной Каролины в Роли сразу после выигрыша.
"Моя сестра убедила меня не менять номера. Она говорила, что когда-то я обязательно выиграю", – рассказала Манфорд.
После удержания федеральных и местных налогов она получила $110 616 чистыми. "Я планирую рассчитаться со счетами. Это большое облегчение", – сказала победительница журналистам.
Что произошло
- Манфорд, которая работает замещающей учительницей и имеет четырех внуков, проверила результаты розыгрыша только после полуночи.
- "Я посмотрела на экран и подумала: "Боже мой, это же я, я выиграла!" Я была так взволнована, что плакала в гостиной", – вспоминает победительница.
- Счастливый билет она купила в магазине Lucky Stop на Legion Road в своем городе Hope Mills.
- Вероятность выиграть главный приз в игре Cash 5 составляет 1 к 962 598.
Что известно о Cash 5
- Cash 5 – одна из шести официальных лотерей штата Северная Каролина.
- В ней можно приобрести билет за $1 в розничной точке или через онлайн-приложение NC Lottery.
- Следующий джекпот, по данным организаторов, составляет $110 000.
Как сообщал OBOZ.UA, украинец из Днепра выиграл в лотерею более 1,9 млн гривен, приобретя билет онлайн. Это один из крупнейших выигрышей в истории украинских лотерей – победитель планирует часть денег инвестировать в жилье, а остальные потратить на путешествия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!