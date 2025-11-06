Украинцу удалось сорвать 2 млн грн в лотерее: как у него это получилось

Украинец из Днепра выиграл в лотерею более 1,9 млн гривен, приобретя билет онлайн Отмечается, что это один из крупнейших выигрышей в истории украинских лотерей – победитель планирует часть денег инвестировать в жилье, а остальные потратить на путешествия.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Розыгрыш №4024, в котором счастливчик сорвал главный приз, проходил 17 октября.

Из лототрона тогда выпали шарики с номерами 07, 14, 19, 36, 42. Победитель приобрел системный билет на сайте Украинской национальной лотереи и это решение стало ключевым.

В отличие от обычного билета, системная игра позволяет участвовать сразу несколькими комбинациями чисел. В этом случае игрок выбрал 7 номеров — 07, 12, 14, 19, 30, 36, 42 и получил 21 возможную комбинацию. Именно одна из них и принесла джекпот. Общая сумма выигрыша составила 1 923 150 грн, из которых:

1 888 000 грн – главный приз за 5 угаданных номеров;

– главный приз за 5 угаданных номеров; 30 510 грн – выигрыши за 4 номера в 10 комбинациях;

– выигрыши за 4 номера в 10 комбинациях; 4 640 грн – выигрыши за 3 номера в остальных 10 комбинациях.

Победитель рассказал, что начал покупать лотерейные билеты примерно год назад, преимущественно онлайн. "Покупаю билеты не каждую неделю, а когда есть настроение и какое-то внутреннее ощущение. В тот раз оно было очень сильным", – признается мужчина.

Интересно, что выигрышная комбинация была выбрана автоматически компьютером. Ранее игрок пробовал использовать даты рождения, но позже решил довериться случайности и именно это принесло победу. "Мне так больше везет. Это уже не первый раз, когда автоматическая комбинация оказывается выигрышной", – говорит он.

Игрок признается, что в день перед розыгрышем чувствовал, что что-то произойдет. "У меня дома живет кошка, которая обычно не слишком ласковая. А в тот вечер она пришла спать рядом, что бывает очень редко. А утром, когда проверил билет, не мог поверить глазам. Долго сидел, смотрел на экран и три раза проверял номера", – рассказывает счастливчик.

Из-за выходных он официально подтвердил выигрыш только в понедельник. Говорит, что даже во время оформления документов не верил до конца. Призер признался, что большую часть выигрыша потратит на погашение финансовых обязательств, которые накопились в последнее время. "Этот выигрыш поможет мне начать все с чистого листа. Наконец-то могу с облегчением улыбаться и думать о будущем", – говорит он.

Несмотря на это, полностью отказываться от лотереи не планирует – иногда все же будет покупать один-два билета, чтобы оставить место для чуда. "Я понял, что главное – не покупать много билетов, а просто играть, когда есть настроение. И не ставить особых чисел – пусть все решает случайность. Если должен выиграть – выиграешь даже с одним билетом", – отметил он.

Эту комбинацию игрок, кстати, ставил примерно десять раз подряд, просто потому, что она ему понравилась. И именно это повторение стало решающим.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, лицензированных в Украине организаторов азартных игр обязали выявлять рисковое поведение игроков и реагировать, чтобы предотвратить развитие зависимости к играм. Это должно способствовать более эффективному противодействию лудомании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!