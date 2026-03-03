Удары по ОАЭ встревожили гемблинг-гигантов: что происходит с проектом мега-казино

Иранские удары затронули инфраструктуру в ОАЭ, в частности район международного аэропорта Дубая. На фоне эскалации авиакомпании отменили рейсы, а отдельные государства рекомендовали гражданам отложить поездки в регион. Все это уже вызвало серьезное беспокойство гигантов гемблинг-индустрии.

Ряд компаний уже вынужден был ограничить операционную деятельность в регионе, а один из ключевых игроков в мировой индустрии гемблинга, компания Wynn Resorts заявила, что внимательно следит за обстановкой и готова активировать планы безопасности для сотрудников. Там подчеркнули, что имеют протоколы реагирования на чрезвычайные ситуации, пишет Asia Gaming Brief.

Ситуация в регионе создает дополнительные риски для туристической индустрии ОАЭ. Однако пока компания ограничивается мониторингом событий и не объявляла об изменении стратегических планов.

Так, в Wynn подчеркнули, что проект Wynn Al Marjan Island в эмирате Рас-эль-Хайма, открытие которого запланировано на 2027 год, остается ключевым элементом стратегии диверсификации наряду с активами в США и Китае. В то же время в ответ на запросы медиа Wynn не уточнила, повлияла ли текущая эскалация на темпы строительства или финансирование проекта.

В годовом отчете Wynn Resorts признавала, что ее бизнес зависит от международных туристических потоков и чувствителен к военным конфликтам, геополитическим кризисам и перебоям в транспортном сообщении. Они могут негативно сказаться на финансовых результатах и операционной деятельности. Акции Wynn Resorts уже снизились более чем на 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, до обострения ситуации международные авиаперевозчики подавали заявки на расширение маршрутов и дополнительные частоты рейсов в ОАЭ в связи с ожидаемым резким ростом спроса на путешествия после открытия гигантского курорта-казино Wynn Al Marjan Island весной 2027 года. Кроме того, ожидалось, что в регионе появятся новые возможности для трудоустройства.

