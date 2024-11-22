Украина имеет все шансы стать одним из лидеров в мире крипт, – Александр Орловский

Куда движется мировая криптоиндустрия, почему украинцам следует интегрироваться в международное криптопространство и какие направления трейдинга будут наиболее прибыльными? Александр Орловский, основатель одного из крупнейших в Украине криптосообществ Financial Freedom Academy (FFA) посетил одно из важнейших мировых событий в сфере криптовалюты – Binance Blockchain Week. После встречи с лидерами криптовалютного рынка Александр поделился главными инсайтами мероприятия.

Конференция этого года состоялась на культовой арене Coca Cola Arena в Дубае. Масштабная дискуссия была сосредоточена на перспективах развития технологий и их влиянии на работу с криптовалютой.

Среди ключевых трендов, обсуждавшихся на ивенте – успешные кейсы на рынках Web3, риски и потенциальная польза от интеграции генеративного ИИ, криптомаркетинг и регуляторная политика государств в криптоиндустрию.

Какие же тенденции выдающиеся? Опираясь на свой практический опыт трейдинга и создание собственного криптосообщества, Александр Орловский выделяет следующие:

популярность мемов растет Современный вектор развития криптотрасли демонстрирует постепенный переход от длительных высокотехнологичных проектов к инвестициям в мем-токены. Это побочный эффект общего тренда на ускорение темпа жизни – криптоинвесторы стремятся зарабатывать быстрее, поэтому выбирают направления работы с короткими периодами окупаемости.

Современный вектор развития криптотрасли демонстрирует постепенный переход от длительных высокотехнологичных проектов к инвестициям в мем-токены. Это побочный эффект общего тренда на ускорение темпа жизни – криптоинвесторы стремятся зарабатывать быстрее, поэтому выбирают направления работы с короткими периодами окупаемости. успех определяют связи с единомышленниками и экспертами Александр Орловский считает, что это особенно важно для украинцев. из-за войны они сейчас рассредоточены по разным странам мира и им важно чувство общности и поддержки единомышленников. Именно такую опору дает построение крепкой сети людей с общими и жизненными целями. И в дальнейшем такая поддержка сообщества влияет на профессиональный рост и повышение заработка в крипте.

"У Украины есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим игроком в мире криптовалют, и не просто следовать трендам, но и создавать их. Поэтому мы всегда участвуем в международных дискуссиях по поводу будущего криптовалютной отрасли. Это позволяет нам тонко чувствовать актуальные тенденции и вовремя давать информацию о них всем нашим студентам и участникам криптосообщества FFA. Украина и украинцы могут добиться в нем значительного успеха и зарабатывать больше с поддержкой тесных связей с мировым сообществом", – подчеркнул основатель FFA Александр Орловский.

В Украине коммьюнити FFA является лидером в сфере образования в криптовалюте. Достижение сообщества, сформировавшего качественную, прозрачную и эффективную обучающую программу, в 2024 году отметила премия "Выбор страны". Кроме образовательных курсов разного направления, FFA организует масштабные образовательные конференции, которые собирают сотни участников из Украины и Польши. Образовательно-благотворительный ивент FFA CRYPTO RISE офлайн и онлайн посетили более 600 участников в двух странах. В рамках его благотворительной части собирали 200 000 грн. для центра протезирования и реабилитации ветеранов Superhumans.